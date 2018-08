Legenda country hudby Kenny Rogers slaví osmdesátiny

Americký zpěvák, pianista a kytarista Kenny Rogers, který 21. srpna slaví osmdesátiny, dokázal během své kariéry zaujmout fanoušky country hudby, zároveň se ale jeho písně umisťovaly vysoko v popových hitparádách. Rodák z texaského Houstonu natočil také několik filmů a vydal knihy fotografií. A když se mu přestalo dařit v prodeji desek, otevřel si vlastní řetězec rychlého občerstvení.

Hudebník, jehož možná nejslavnější hit o válečném veteránovi Ruby, Don't Take Your Love to Town nazpíval pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát i český zpěvák Pavel Bobek, se narodil jako Kenneth Donald Rogers. Za skutečný jeho hudební začátek považují fanoušci jeho hraní v jazzovém triu Bobbyho Doyla. Poté působil v několika kapelách, nakonec zakotvil ve skupině First Edition a dostavily se první úspěchy. V roce 1974 skupinu rozpustil a vydal se na neméně úspěšnou sólovou dráhu.

K jeho nejslavnějším hitům patří The Gambler, Coward Of The County nebo píseň Lady, kterou napsal Rogersův kamarád Lionel Richie. Mezi Rogersovy speciality patřily také duety. V roce 1983 bodoval například společně s Dolly Partonovou se skladbou Islands in the Stream. Rogersova nejslavnější éra vyvrcholila na sklonku 80. let. Dosud prodal přes sto milionů desek a zatím poslední, sedmadvacáté studiové album, You Can't Make Old Friends, vydal v roce 2013.