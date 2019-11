Legenda funk saxofonu Maceo Parker vystoupí v Praze

Americká legenda funkového saxofonu Maceo Parker se po třech letech vrací do Prahy. Muzikant, jenž má za sebou více než 50 let hudební kariéry, vystoupí v pražském Divadle Archa 6. dubna příštího roku. Parker hrál po boku řady osobností, jako je byl třeba zesnulý americký zpěvák Prince nebo funk-rocková kapela Red Hot Chilli Peppers. V tiskové zprávě to za pořadatele uvedla Zdena Selingerová.

"Vždy když jsem hrál na saxofon, měl jsem pocit, že to tak opravdu má být. Moje matka s otcem zpívali v kostele a můj strýc měl pochodovou kapelu. Do hudby jsem se tak vlastně narodil. Můj o rok starší bratr hrál na trombón. Já jsem na klavír v té pochodové kapele hrát nemohl, tak jsem přešel k saxofonu," uvedl před nedávnem Parker pro deník Forbes.

Podle pořadatelů Parker v Praze zahraje tradičně své největší hity a výběr ze svých významných alb. Zazní například Princova píseň Baby Knows.

Šestasedmdesátiletý Maceo Parker svoji hudbu popisuje jako 98 procent funku a dvě procenta jazzu. Inspirací je pro něj zpěvák a klavírista Ray Charles, zařazovaný odborníky mezi největší umělce všech dob, jemuž Parker na show skládá poctu.

S vlastní kapelou koncertuje od 90. let, kdy úspěšně rozjel sólovou dráhu. Do České republiky se vrací pravidelně. Získal zde spoustu fanoušků a jeho koncerty bývají vyprodané.