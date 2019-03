Legendární DJ Laurent Garnier vystoupí v pražském klubu Roxy

Francouzská legenda taneční hudby se po pěti letech vrací do Prahy. V sobotu 23. března vystoupí Laurent Garnier v klubu Roxy, kde zahraje celonoční dýdžejský set.

Málokdo má za sebou takové zásluhy a těší se takovému respektu celé taneční scény jako třiapadesátiletý pařížský rodák Laurent Garnier. Za posledních třicet let prošel velmi dlouhou hudební cestu, od acid house začátků, přes techno i nu jazzovou vlnu až po vlastní živé i dýdžejské projekty.

O tom, že se jednou stane dýdžejem, snil už od dětství. "Když mi bylo deset let, můj pokoj vypadal jako noční klub. Byla tam vícebarevná blikající světla, diskotéka, DJ a taneční parket. Když jsem zapnul svou disko kouli, stovky malých bílých světel se plížily přes strop a stěny mé ložnice. Každou noc jsem při tom snil o jedné věci: aby lidi tančili," přiznal se Laurent Garnier ve své knize Electrochoc.

Splnilo se mu to v osmdesátých letech minulého století v Anglii, kde původně pracoval jako číšník na francouzské ambasádě v Londýně. Z Londýna se v půl osmdesátých let přestěhoval do Manchesteru a začlenil se tam do tehdejší klubové scény. Největší slávu ale zažil v letech devadesátých, kdy se kvůli vojně přestěhoval zpět do Francie. Hrál i pod jmény DJ Pedro nebo Choice. Nahrál několik sólových alb (poslední je Home box z roku 2015) a mnoho jeho singlů se ocitlo na předních místech hitparád.

Kromě klubové produkce se Laurent Garnier věnuje i filmové a divadelní hudbě. Minulý rok za svou práci obdržel Řád Čestné Legie. I po třech dekádách patří stále k nejžádanějším umělcům ve svém oboru.