Lenny představuje nový singl. K písni vznikl i dokument

Lenny ve spolupráci s Red Bullem zvou do centra Londýna, kde se zpívá, nahrává a žije. Společně tam ztvárnili dokument, který mapuje nespoutaný život talentované muzikantky uprostřed multikulturní metropole. Na natáčení dokumentu a nové písně Wake up se Lenny propůjčily Red Bull Studios London, kde singl od začátku do konce vznikl. O produkci singlu se postarala známá dvojice Ondřej Fiedler & Marcel Procházka. Tvůrci videoklipu se stali Michal "Boodya" Budinský se Štěpánem Svobodou, jimž se podařilo perfektně zachytit ruch velkoměsta v duchu sofistikované Lenny. Celý projekt předznamenává dlouho očekávané album, které Lenny plánuje vydat v květnu.

Lenny měla v hlavě už dlouho hudební nápad, který jí kdysi věnoval táta a už delší dobu s ním chtěla pracovat. Nyní nastala jeho chvíle a song zaplnil pomyslné chybějící místo na albu. Singl Wake up, který vychází spolu s dokumentem pod taktovkou Red Bullu, byl od začátku do konce vytvořen v Red Bull Studios London. "Byla jsem nadšená, že nám Red Bull umožnil ve svých studiích v srdci Londýna vytvořit jakousi naší "hudební kuchyni," kde jsme téměř čtyři dny na songu pracovali a obráběli melodii i úryvky textu," popisuje vděčně Lenny a dodává, že se k ní mimo britských inženýrů připojil i její osvědčený tým z Čech. Jako hosta přizvali bubeníka Davida Žbirku, který v Londýně dlouhodobě žije.

Práce na dokumentu byla pro všechny strany naprosto přirozená, jelikož tato sestava společně netočila poprvé. "Jedno větší natáčení jsme spolu absolvovali v roce 2018 a to dokument Level Up, který byl shodou okolností také projektem Red Bullu. Takže si myslím, že jsme na sebe s Lenny celkem zvyklí a víme, co jeden od druhého čekat," říká režisér Michal Boodya Budinský, který celé natáčení popisuje jako celkem hladké. "Na natáčení se snažím vždy pečlivě připravit. U dokumentu je to ale náročnější, protože nikdy nevíte, kde přesně, jak dlouho a s kým budete. Takže plán neokoukaných a atraktivních míst, který jsem si vygooglil, se změnil ihned po příletu," komentuje s úsměvem Boodya. Naštěstí je Londýn tak multikulturní a pestré místo, že bylo možné točit téměř všude, čehož tým náležitě využil. Během necelých pěti dnů tak posbírali materiály ze studia i centra Londýna a zbytek už ladili na domácí půdě v Česku.

Dokument krásně zachycuje rozmanité prostředí autorčina srdcového města i rozmanitost Lenny samotné. Provází nás vysokou hudební školou, kterou v Londýně vystudovala a bere nás do prostředí Red Bull Studios London na téměř přímý přenos nahrávání nového singlu. Ten, jak říká Lenny, "na rozdíl od většiny mých písní jsem celý text dopisovala až za chodu, protože jsem zjistila, že potřebuji, aby na mě ta londýnská atmosféra zapůsobila přímo a aby se to odrazilo i ve slovech."

Wake up předznamenává dlouho očekávané album Weird & Wonderful, které vychází na konci května. Sama Lenny říká, že čím více se blíží jeho vydání, tím větší má chuť poodhalovat lidem, co na něm můžou čekat. V předprodeji se na něj fanoušci mohou těšit začátkem května.