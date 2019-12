Let It Roll byl zvolen nejlepším drum and bass festivalem na světě

Český festival Let It Roll vyhrává světovou anketu Drum&BassArena Awards a již po šesté v řadě obhajuje své prvenství! Vítězem titulu 'Nejlepší festival 2019' ho zvolili samotní fanoušci.

"Vyhrát po několikáté nejprestižnější anketu v našem oboru je pocta. Snažíme se vše dělat nejlépe jak umíme a ocenění od fanoušku z celého světa nás utvrzuje v tom, že se nám to daří. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další ročník, který by měl být zatím největší v historii, " říká Zdeněk Souček, zakladatel festivalu.

Drum&BassArena Awards jsou hudební ceny udělovány od roku 1996. Jde o nejdéle běžící anketou v tomto žánru, ve které lidé ze všech koutů světa každoročně hlasují pro své favority hned v několika kategoriích. Kromě nejlepšího festivalu mohou dle svého svědomí volit nejlepší interprety, songy, alba, kluby, nebo třeba labely ze zástupců z celého světa. Let It Roll zde hrdě reprezentuje Českou republiku jako jediný tuzemský vítěz. Společnost v předních příčkách Let It Rollu dělají jen ty nejopravdovější světové špičky jako například britský festival zvučného jména Boomtown, konající se od roku 2009 až pro 77 tisíc návštěvníků. Dalším umístěným byl belgický Rampage, který je pro spoustu fanoušků téměř poutním party místem. S ohledem na jména a reputaci ostatních finalistů ve své kategorii, jde tedy o opravdu krásný úspěch.

Let It Roll od svých začátků v roce 2002 ušel již hodně dlouhou cestu. Ze série klubových eventů vyrostl do open air události mezinárodního formátu. V současnosti se těší mimo jiné také z přízviska největšího drum and bassového festivalu na světě a neustále posouvá své hranice, co se týče účinkujících i vizuální stránky. Festival je pověstný unikátními dekoracemi a ztvárněním pódií, které nemá v minimálně v českém prostředí obdoby. Návštěvníci se na něj každoročně sjíždějí z více jak 70-ti zemí světa a jejich počet každým novým ročníkem roste spolu s festivalem. Atmosféru jednoho z nejúspěšnějších středoevropských festivalů budou mít možnost zažít znovu i příští rok 2020! Milovníci každé pořádné elektronické party pak organizátoři festivalu potěší i informací o nové hudební události Audio Zoo, konající se příští rok v červnu poprvé přímo v srdci Prahy.