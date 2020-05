Let It Roll se přesunuje na srpen příštího roku

Drum&bassový festival Let It Roll, který se měl konat na přelomu července a srpna ve středočeských Milovicích, přesunul letošní ročník na 5. až 7. srpna 2021. Pořadatelé připravovali program s více než stovkou zahraničních umělců na pěti pódiích, nyní pracují na jeho přesunu na další rok a zároveň připravují digitální verzi letošního ročníku. Spustí i prodej limitované edice propagačních věcí směřovaný na podporu festivalu. Za pořadatele o tom informoval Dan Bacho.

"Vstupenky zůstávají v platnosti na rok 2021, pro zájemce o využití vstupenky na jinou akci Let It Roll nebo pořádající agentury Beatworx budou podle nového zákona připraveny poukazy. "Pokud máte možnost si vstupenku ponechat na příští rok, budeme za to více než vděční. Právě díky vám budeme schopni pokrýt již vynaložené náklady na letošní festival a díky vám se bude moct příští ročník uskutečnit v takové velikosti, na jakou jsme všichni zvyklí," uvedli pořadatelé.

Zdeněk Souček z festivalu Let It Roll odhaduje případnou ztrátu kolem deseti milionů korun.

Český festival Let It Roll loni získal ocenění jako nejlepší festival roku 2019 v britské anketě Drum&BassArena Awards. Do hlasování se v anketě každoročně zapojují desítky tisíc hudebních fanoušků po celém světě sledujících dění na světové scéně taneční hudby. Let It Roll byl zvolen nejlepším drum and bass festivalem po šesté v řadě. Akce se koná pravidelně v polovině léta a navštěvuje ji více než 20 tisíc lidí.

Loňský Let It Roll se konal na začátku srpna v Milovicích na Nymbursku. Na místním letišti se představili mimo jiné Hybrid Minds & InsideInfo, Abis, Icicle, The Outside Agency, Neonlight, Andy C, High Contrast, Noisia nebo Pendulum. Do Milovic se festival před čtyřmi lety přesunul z benešovských kasáren. Přestěhování pomohl podle organizátorů vysoký zájem o vstupenky v předprodeji v zahraničí. Festival se stěhoval podruhé, do roku 2012 se konal v pískovně Oplatil u Pardubic.

Hudební program festivalu se z větší části zaměřuje na žánr drum and bass, který se začal rozvíjet v 90. letech v Británii. Dnes má jednu z největších posluchačských základen společně se styly jako trance, house nebo techno a tvoří součást dramaturgie většiny velkých festivalů s elektronickou muzikou.