Let it Roll Winter 2020 vyrazí na vesmírnou misi

Zimní edice největšího světového drum & bassového festivalu ve střední Evropě Let it Roll Winter 2020 se poslední víkend v únoru 28.-29. 2. usadí v nejlepším pražském hudebním venue - Foru Karlín a nabídne monumentální stage design a přední světové špičky všech subžánrů drum & bassové scény. Akci zahájí velkolepá Opening Show s vesmírným příběhem, k níž hudbu složil britský producent Kove. Festival je téměř vyprodaný, poslední volné VIP vstupenky seženete na webu letitroll.cz.

Fanoušci elektronické taneční hudby nejen z České republiky a Slovenska, ale i z USA, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky nebo zemí Jižní Ameriky si na konci února dají sraz na jediném místě v Praze - ve Foru Karlín. V jeho útrobách proběhne zimní edice festivalu Let it Roll, který slibuje nezapomenutelný stage design i hvězdný line-up.

Vesmírná Opening Show

Festival již podle tradice v pátek zahájí grandiózní desetiminutová výpravná Opening Show s dosud největším stage designem, který kdy byl ve Foru Karlín postaven, a svým vizuálem navazuje na ty z předešlých let. Na pódiu vyroste obří chrám, který utváří hlavní motiv příběhu celé ceremonie. V něm se skupina robotů, vedená tajemnou Eve a hledající po skončené válce domov, dostane na cizí planetu a uprostřed džungle narazí na kamennou stavbu s vytesanými tvářemi prastarých bohů. K ní je dovedou humanoidní bytosti, které se skrz rituál snaží o aktivaci chrámu i bohů. Roboti tak zjistí, že ve vesmíru nejsou sami.

"Bude to zatím největší show a performance, kterou jsme pro zimní edici festivalu připravovali. Na Opening Show pracovala skupina dvaceti producentů, grafiků, videomakerů, vokalistů a designérů z celého světa. Její součástí bude i performance osmi špičkových českých tanečníků. Hudbu složil britský producent Kove, který je známý svou schopností pohybovat se napříč různými žánry. Moc se těšíme, jak celá show ve Foru vyzní," říká zakladatel festivalu Zdeněk Souček aka Suki.

Line-up, který vás nenechá v klidu

Zimní edici budou kralovat dva headlineři - DJs Andy C a Wilkinson. Andy C se představí v pátek se svými energickými mixy, které všichni milují. Ne nadarmo si udržuje stále punc nejoblíbenějšího DJ v drum & bassovém světě. Sobotní jízda s Wilkinsonem se bude linout v duchu jeho největších hitovek, jako jsou například All for You, Afterglow a další.

Stejně jako každý rok je line-up tvořen všemi subžánry drum & bass. Pořádnou dávku liquid funku naservírují Hybrid Minds, producentka Dilemma a producenti Monrroe, Promenade či Simple Souls. Moderní taneční drum & bass přivezou Kove a populární duo The Prototypes. Na procházku hlubinami nás vezme Kasra, hlavní postava labelu Critical Music zaměřeného především na deep drum & bass. Milovníky neurofunku potěší show tria Black Sun Empire, Audia, Prolixe nebo Abise a nadšence do jump-upu zase přední duo Kanine a Turno. Českou republiku budou reprezentovat producenti Forbidden Society a Rido.

Praktické informace

Festival Let it Roll Winter 2020 se uskuteční ve dnech 28.-29. 2. 2020 ve Foru Karlín. V prodeji jsou už jen VIP vstupenky, a to jak na pátek, tak na sobotu na webu letitroll.cz, kde můžete také sledovat livestream z obou dnů.

Festival Let it Roll vznikl v roce 2002, kdy se v České republice začala formovat drum & bassová scéna. Od té doby ušel veliký kus cesty a stala se z něj světově uznávaná hudební událost, která má pevné místo v kalendáři a na niž se sjíždí tisíce fanoušků z celého světa.