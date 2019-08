Bezručova Opava připomene události listopadu 1989

Multižánrový festival Bezručova Opava připomene letos události listopadu 1989. Věnovat se bude tématům jako umění a svoboda. Vystoupí na něm například studentský vůdce Martin Mejstřík i signatáři Charty 77 Dana Němcová a Tomáš Hradílek. Připravují se i koncerty, výstavy, přednášky, divadelní a filmová představení. Řekl to dramaturg festivalu Petr Rotrekl.

"V rámci 62. ročníku festivalu Bezručova Opava, který bude mít podtitul Umění a svoboda vystoupí takové osobnosti, jako jsou psychiatr Cyril Höschl, studentský vůdce Martin Mejstřík, novinář a spisovatel Erik Tabery, herci Martin Myšička a Hynek Čermák, osobnosti Charty 77 Dana Němcová a Tomáš Hradílek, fotograf Tomki Němec nebo mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček," vyjmenoval.

Podle něj třicetileté výročí sametové revoluce nešlo opomenout. "Připomenout chceme i všeobecně platné ideály, na základě kterých se od té doby snažíme budovat s větším či menším úspěchem naši současnost i budoucnost," dodal. Ve svém programu podle něj bude festival v jednotlivých pořadech nabízet polemiku nad možnými cestami ke svobodě každého jednotlivce, ale i nad neblahými vlivy nesvobody a totality, které řada lidí zažila na vlastní kůži. "Svoboda je draze vybojovaný dar, o který je třeba neustále společně pečovat, chránit jej a respektovat," uvedl Rotrekl.

Festivalové programy začínají 2. září a nabídnou do 4. října celkem 71 programů všech uměleckých žánrů. Celkem to bude 15 divadelních představení, šest filmových projekcí, deset výstav, bezmála dvě desítky hudebních produkcí, osm literárních pořadů a 14 besed, přednášek a vzdělávacích pořadů.

Svět divadla bude reprezentovat Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo či Divadlo Alfa z Plzně. Filmovou stopu festivalu zahrnuje především Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Tvůrci budou prezentovat i připravovaný film Petra Jančárka Tady Havel, slyšíte mě?, který bude mít světovou premiéru v listopadu. Z kapel vystoupí The Plastic People of The Universe.