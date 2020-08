Dar od holdingu CSG umožnil zařadit na poděbradský SOUNDTRACK festival Michala Hrůzu a Xindla X

Holding Czechoslovak Group podpořil konání letošního ročníku Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady, který se bude konat od 27. do 30. srpna. "Právě díky partnerství s Czechoslovak Group jsme si mohli dovolit doplnit program o taková jména, jako je Michal Hrůza a Kapela Hrůzy a XINDL X," říká za organizátory festivalu Petr Vladyka. Vstup na akci, která se bude konat na několika místech v lázeňském centru středočeských Poděbrad, bude tradičně zdarma.

Pořádat hudební festival za normálních podmínek je fuška. Pořádat ho v době pandemie je velmi náročná mise a organizátoři SOUNDTRACKU o tom vědí své. "Původně jsme plánovali mnohem větší verzi festivalu, a to včetně akce v koncertní hale pro 2500 lidí. To se však kvůli průběhu pandemie a kvůli souvisejícím omezením ukázalo jako nerealizovatelné. Letošní jaro se dotklo nás všech," říká ředitel festivalu, producent a skladatel Michal Dvořák.

"Během dvou měsíců jsme tedy program uzpůsobili současné situaci. Nebylo to jednoduché, ale prostě "jedeme dál". Toto motto se ostatně stalo i heslem celé akce," směje se Vladyka. "Kvalita programu naštěstí neutrpěla, díky CSG tu budeme mít velké hvězdy i zajímavé nové projekty. Chceme tak festivalem poděkovat všem, kteří bojovali v první linii, i těm, kteří respektovali nastalou situaci a neházeli flintu do žita. Díky všem za jejich obětavost a našim fanouškům za pochopení a trpělivost," doplňuje.

Bohatý doprovodný program

Festival začíná ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin slavnostním zahájením v centrálním lázeňském parku. Moderovat bude Daniela Písařovicová, která divákům představí ředitele festivalu Michala Dvořáka i poděbradského starostu Jaroslava Červinku. Ten festivalu symbolicky zapůjčí klíče od města. Právě v lázeňském parku bude po čas festivalu probíhat i doprovodný program - koncerty, filmové projekce, výstavy, partnerské prezentace. Na účastníky festivalu bude čekat i pestrá gastro zóna.

V pátek na festivalu vystoupí například Prague Ukulele Band a kapela Mr. Moss a budou se promítat filmy Hoří má panenko nebo Rocketman. Sobota bude ve znamení koncertů Carismy, MIB Quartetu, Dry Bandu, Circusu Ponorka, Lovesong Orchestra a dalších a večer se promítnou filmy jako Mamma Mia! a Trhák. Vrcholem sobotního večera bude uvedení profilového koncertu skladatele Ondřeje Soukupa.

V rámci "The Best of SOUNDTRACK" zazní z hlavní scény u poděbradského zámku v podání Filharmonie Hradec Králové suity z jeho nejslavnějších titulů - Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve, Lída Baarová, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další. "Před dvěma lety jsem si koncert sám uváděl a troufám si říct, že to byl neskutečný zážitek s nepopsatelnou atmosférou. Letos koncertem provázet nebudu, protože si ho chci užít z pozice diváka," říká Ondřej Soukup. Poslední festivalový den, v neděli, zahrají třeba Galiani Gipsy Jazz a na závěr XINDL X.

Představení projektu iMucha

V průběhu SOUNDTRACKU se představí i nový multimediální projekt iMucha, a to ve světové předpremiéře. "Díky rozpohybování motivů z díla legendy české secese Alfonse Muchy v projektu ožívají motivy více než sto let starých plakátů a pláten," vysvětluje ředitel festivalu Michal Dvořák. Podle něj se Muchovy animace budou promítat v pátek večer na zdi poděbradského zámku. "Shodou okolností byl Mucha, světoznámý malíř, grafik a designér, pravidelným a nadšeným návštěvníkem Poděbrad," doplňuje.

Původní program letošního festivalu se přesouvá podle organizátorů na příští rok na termín 26-29/08/2021. Za rok tak na fanoušky čeká Miro Žbirka nebo třeba symfonický orchestr, který zahraje k bondovce Skyfall.

SOUNDTRACK festival se konal poprvé v roce 2016. Za jeho vznikem stojí Michal Dvořák společně se svým přítelem Jiřím Štaidlem, akce každoročně probíhá ve spolupráci s vedením města Poděbrady. Festival podporuje také charitativní projekty, například Fond ohrožených dětí a Nadační fond Pink Bubble, který dává naději mladým lidem s onkologickým onemocněním.