Festival Colours of Ostrava začal kapelou Buty

Na festivalu Colours of Ostrava ve středu vystoupila kapela Florence + The Machine. Byl to první koncert britské formace v České republice. I když program prvního dne nabízel několik zvučných jmen evropské či světové scény, představila se například dánská zpěvačka MØ či projekt Small Island Big Song, většina návštěvníků dnes čekala zejména právě na vystoupení jedné z hlavních hvězd festivalu, tedy skupiny Florence + The Machine.

I proto, že šlo o první vstoupení slavné formace v Česku, čekalo na kapelu pod hlavní scénou publikum čítající zhruba 30 000 lidí.

"O vystoupení Florence + The Machine na našem festivalu jsme se snažili dlouho," řekl ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Fakt, že se podařilo koncert dojednat, označila za velký splněný sen. "Koncerty Florence Welch předchází skvělá pověst," doplnila.

Skupina vznikla v jižním Londýně v roce 2007 a od začátku v ní působí po boku Florence Welchové také spoluautorka většiny hitů, hudebnice a producentka Isabella Summersová. I za ni zpěvačka dvakrát přejímala Brit Awards. Kapela vydala čtyři alba, z nichž zatím poslední High as Hope z loňského roku představila dnes právě na Colours of Ostrava.

Festival v industriálním prostředí Dolních Vítkovicích potrvá do soboty. Oficiálně program zahájila v 17:30 ostravská kapela Buty. Ve čtvrtek se mohou návštěvníci těšit na držitele cen Anděl a moravskoslezské kulturní Ceny Jantar Davida Stypku a jeho kapelu Bandjeez či na skupinu Kryštof. Vystoupí i portugalská zpěvačka Mariza. V pátek se představí například nezávislý australský hudebník John Butler či taneční elektropopové trio Years & Years. Hlavní hvězda letošního ročníku legendární britská rocková skupina The Cure vystoupí v sobotu. Před ní se na hlavní scéně objeví francouzská zpěvačka Zaz.

Program na 24 otevřených i krytých scénách nabídne přes 350 bodů. Kromě koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse. Chystají se i divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.