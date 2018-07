Hudba pro neslyšící. Koncert Jessie J tlumočili do znakové řeči

Koncert největší hvězdy v programu festivalu Colours of Ostrava, britské zpěvačky Jessie J, si mohli užít i neslyšící návštěvníci. Do znakové řeči jej překládala Američanka Amber Gallowey Gallegová, která podle ředitelky festivalu Zlaty Holušové tlumočení do znakové řeči povýšila na nový umělecký obor.

Americká tlumočnice do jazyka neslyšících má za sebou spolupráci s velkými jmény. V minulosti tlumočila například koncert americké kapely Red Hot Chili Peppers. I na festivalu Colours of Ostrava byla na pódiu s jednou z největších hvězd letošního ročníku - britskou zpěvačkou Jessie J. Pro festival je tlumočení novinka. "Je to úžasná žena, která vytvořila nový druh umění. Jsem ráda, že je tady," řekla o překladatelce Holušová.

Američanka svůj výkon pojala jako show. Jednotlivé písně prožívala snad stejně jako zpěvačka. Naznačovala neslyšícím i nástroje, které zrovna mají sólo. Pozornost na sebe strhávala i v případě slyšících návštěvníků. "Je výborná. Tedy vizuálně. Znakovou řeč neumím," řekla ČTK po koncertě mladá žena z Opavska.

Zčásti improvizace

Gallegová uvedla, že se pečlivě připravuje na všechny koncerty. Připustila ale, že její výkon je z části i improvizace. "Než jdu na podium, učím se nazpaměť všechny texty. Studuji dopředu, co chtějí umělci lidem hudbou říct, předat. Na to se hodně připravuji," řekla. Dodala, že improvizace se pak týká samotného vyjádření skladby ve znakové řeči. "Nejde totiž jen o tlumočení textu. Každý nástroj má svůj výraz," řekla. Chce vystihnout i náladu a atmosféru.

V minulosti už spolupracovala s řadou známých uskupení. Se zpěváky či členy kapel problémy nemívá. "Umělci nás většinou chtějí. Pro jejich manažery jsme většinou problém. Časem i oni pochopí, že nejsme překážkou, ale podporou. Předáváme přece hudbu těm, kteří by se k ní jinak nedostali," řekla žena, která překládala koncert britské zpěvačky s hvězdnou pověstí, vulkanickým hlasem a globálními hity. Interpretka skladeb jako Price Tag, Nobody's Perfect, Domino nebo Bang Bang se na festivalu představila poprvé.

Umělkyně s impozantním hlasem si při skládání hraje se žánry. Kombinuje pop, soul i hip hop. Při závěrečném olympijském ceremoniálu si v Londýně s Queen klidně střihla rockovou skladbu We Will Rock You. Pomáhala psát i skladby pro Aliciu Keysovou, Miley Cyrusovou nebo Chrise Browna. Z její vlastní skladby Bang Bang se stal celosvětový hit.

Festival v pátek pokračoval třetím dnem. Kromě Jessie J na něm večer vystoupila i další Angličanka Joss Stone, která za svou kariéru získala ceny Grammy a dvakrát Brit Awards, prodala víc než 14 milionů alb.

Festival potrvá do soboty. V areálu Dolních Vítkovic nabízí na 21 scénách celkem přes 350 programových bodů - koncertů, divadel, workshopů, diskusí, filmů i výtvarných akcí. Hlavní hvězda, americká kapela N.E.R.D., vystoupila ve středu. V sobotu se představí ještě norský producent, dýdžej a skladatel Kygo. Z českých interpretů se pak návštěvníci mohou těšit na Mig 21.