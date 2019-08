Kompletní program je venku. Vystoupí Kryštof, Chinaski nebo Škwor

Kompletní program letošního 52. ročníku má hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 16. a 17. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína.

Letošnímu festivalu v komfortnějším areálu rozšířeném o 5000 metrů čtverečních dominují hvězdné kapely Kryštof a Chinaski, ale také Škwor, No Name, Mirai, Anna K. a další interpreti a kapely. Chybět nebude stand-up vystoupení Komiků s.r.o. v čele s Lukášem Pavláskem a Milošem Knorem, tradiční soutěž v pojídání knedlíků budou letos moderovat Láďa Hruška a Michal Kavalčík. Filmový doprovodný program nabídne filmy s vizovickým rodákem Bolkem Polívkou, který letos slaví sedmdesáté narozeniny. Organizátoři Trnkobraní již tradičně myslí i na děti, které se budou moci zabavit u Minidisca s Dádou Patrasovou či divadelních představení.

Organizátoři Trnkobraní nadělují letos fanouškům komfortnější prostředí, díky spolupráci se sousední firmou Unico se areál rozroste o dalších pět tisíc metrů čtverečních, kde vzniknou také nové odpočinkové zóny ve stínu. Fanoušci na Trnkobraní letos uvidí na dvou stageích více než dvacet kapel a interpretů.

V pátek se areál likérky otevře v 15 hodin a zahrají zde například Horkýže Slíže, Vypsaná fixa, Visací zámek, UDG nebo kapela Th!s, ve které hraje na baskytaru Vojta Kotek. V sobotu se brány festivalu otevřou v deset hodin a návštěvníci se mohou těšit na koncerty Lenny, Michala Hrůzy, Argemy a dalších skupin a interpretů.

Sobotní program nabídne i tradiční hvězdy, jako jsou Fleret a Kosovci či lokální kapelu Echo, která vyhrála facebookovou talentovou soutěž Zahraj si s kapelou na Trnkobraní. Skupině Kryštof bude patřit páteční večer, vystoupí zde ve 21 hodin. Na Trnkobraní není nováčkem, vrací se sem po pěti letech. "Na Trnkobraní se nedá zapomenout, je to festival plný neopakovatelných specifik," usmívá se potutelně Richard Krajčo. V sobotu ve stejný čas si budou moci fanoušci vychutnat koncert Chinaski. "Na Trnkobraní mám jen hezké vzpomínky - spousta lidí, skvělá atmosféra," říká frontman skupiny Chinaski Michal Malátný a současně dodává, že si letos chce užít i vystoupení některých dalších skupin.

Součástí festivalu bude i oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti. Ta letos proběhne v sobotu od 13 do 14.30 hodin na hlavním pódiu a moderovat ji budou Michal Kavalčík a Láďa Hruška. Do pojídání švestkových knedlíků se opět zapojí i vystupující kapely, které mají vlastní soutěž probíhající po celou dobu festivalu. V předchozích dvou letech v soutěži hudebních jedlíků s přehledem zvítězila skupina Visací zámek. "Sestavili jsme raději tým z našich techniků, to jsou přeborníci v pojídání čehokoli. Naše kapela má radši ty švestky tekuté. Jinak já švestky rád," říká Richard Krajčo.

Ve festivalovém areálu bude možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z různých druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek pálí své destiláty, nebo navštívit v rámci speciálních exkurzí palírnu či muzeum slivovice. Sobotní doprovodný program Trnkobraní nabídne projekce filmů, jako je Hřebejkovo Pupendo či Pelíšky, Dědictví aneb Kurvahošigutntág Věry Chytilové a Dědictví aneb Kurva se neříká Roberta Sedláčka. Pro děti bude připravena filmová pohádka Kovář z Podlesí. Všechny filmy spojuje osoba herce a vizovického rodáka Bolka Polívky, který letos slaví sedmdesátiny. Od festivalového ruchu si bude možné v sobotu odpočinout také u stand-up vystoupení Komiků s.r.o. s Lukášem Pavláskem, Milošem Knorem, Tigran Hovakian a Lucií Macháčkovou. Nejmenší návštěvníci se zase zabaví u loutkového divadla s Pohádkami od Lenky či u břichomluvce a loutkoherce Zdeňka Polácha. Dětský doprovodný program pod vedením DDM Zvonek Vizovice nabídne taneční a výtvarné dílny či soutěžní odpoledne o ceny.

Trnkobraní pro návštěvníky chystá i letos vysoký komfort, v prostoru před festivalovým areálem bude k dispozici prodejna potravin. Ubytovat se bude možné opět v placeném VIP kempu, bezpečném, oploceném, hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem nebo ve stanovém městečku zdarma.

Vstupenky na Trnkobraní lze do dne před akcí zakoupit za sníženou cenu na oba dny za 990 korun, 1300 s VIP kempem, 540 na pátek, 600 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 400 korun. Na místě bude permanentka stát 1090 korun, s VIP kempem 1400 korun, páteční vstup 590 korun, sobotní 650 korun a VIP kemp na dva dny 500 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Vstupenky lze koupit na http://www.vizovicketrnkobrani.cz/vstupenky/ Více na www.trnkobrani.cz.