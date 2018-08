Na festival Banát se chystá téměř 1300 Čechů

Téměř půlkilometrová vlaková souprava s 1272 návštěvníky i účinkujícími vyrazí 14. srpna z pražského Smíchova na sedmý ročník kulturního festivalu Banát v Rumunsku. V jedné z českých vesnic, Eibentálu, zahraje více než 30 interpretů, mimo jiné Emma Smetana, Vasilův Rubáš nebo Zuby Nehty, chybět nebudou ani přednášky a besedy. Pořadatelé chtějí zejména pomoct místním českým krajanům, pro které je turistika důležitým zdrojem peněz.

"Festival úplně nesplňuje hudební myšlenku. Lidé tam jedou hlavně pomoci, utratit nějaké peníze u místních, kteří nabízejí služby a ubytování, pracují jako brigádníci. Běžná rodina si na festivalu vydělá tři až čtyři měsíční platy. V oblasti je průměrný plat asi šest tisíc korun měsíčně a spotřební ceny jsou stejné jako u nás. Tohle jim nabízí další možnosti, jak v oblasti přežít, a zároveň to rozvíjí jejich podnikatelské aktivity," řekl na tiskové konferenci organizátor Štěpán Slaný.

V mnohonárodnostním Banátu žijí v šesti českých vesnicích necelé dva tisíce lidí. Do oblasti české emigranty pozval v 19. století podnikatel Maďarli pod příslibem slušných výdělků a dalších výhod, kterých se však nikdy nedočkali. Vzhledem k izolovanosti si krajané udrželi ojedinělou komunitu v divoké přírodě.

Pro cestující na festival je podruhé připravený vlak. Na předchozí ročníky jezdili lidé autobusy, podle Slaného ale byla cesta příliš náročná. "Češi mají rádi vlaky. Věřím, že to může být nosný bod propagace Banátu. Díky festivalu a expresu se o oblasti dozví mnohem více lidí, než kdybychom jeli autobusy nebo po vlastní ose," uvedl. "Máme tak dlouhý expres, že máme problém zastavit na jakémkoli českém nádraží, například v Brně musíme zastavovat jen první polovinou vlaku. Druhá bude naložená bez možnosti nástupu a výstupu," doplnil Slaný.

Na netradičním projektu se znovu podílí společnost Kladenská dopravní a strojní, IDS Cargo a České dráhy. Národní dopravce a jeho dceřiná společnost ČD Cargo poskytly 15 vagonů, celkem jich bude 18 a potáhnou je dvě lokomotivy. "Kromě zajištění pravidelných linek rádi podpoříme mimořádné akce. Nám to pomáhá zviditelnit se a ukázat, že ČD mají svoji roli na liberalizovaném trhu. Podporujeme akce, které mají charitativní podtext," uvedl člen představenstva Českých drah Miroslav Kupec a přislíbil, že se dopravce bude na projektu podílet i příští rok. Na slovenských hranicích soupravu přebere maďarský státní dopravce MÁV a rumunský CFR.

Vlak nedojede až do Eibentálu, ale do 50 kilometrů vzdálené Oršavy. "Je to místo, které je nejblíž Banátu a zároveň jsou tam koleje. V Oršavě vystupujeme do křoví a do silnice. Odtud máme připravenou autobusovou dopravu. Vše, co má kola a volant, nás odveze do Eibentálu. Část dopravy bude loděmi, asi 400 až 500 návštěvníků pojede po Dunaji," upřesnil Slaný.

V Banátu začne festival ve středu 15. srpna podvečer a skončí v neděli 19. srpna ráno. Poslední vstupenky a jízdenky s rezervacemi na vlak jsou v prodeji na webu www.festivalbanat.cz.