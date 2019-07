Největší slovenský hudební festival Pohoda hlásí vyprodáno

Týden před zahájením největšího slovenského hudebního festivalu Pohoda ohlásili jeho organizátoři, že byla vyprodána celá divácká kapacita. Vstupenky na 23. ročník tak nebudou k dispozici ani na místě konání akce, která se uskuteční na letišti v Trenčíně na západě Slovenska. Informoval o tom mluvčí festivalu Anton Repka.

Ještě minulý týden bylo v prodeji posledních 2000 vstupenek z celkové kapacity 30 tisíc návštěvníků festivalu. Ten začne ve čtvrtek 11. července a potrvá tři dny. Pořadatelé Pohody z důvodu možných podvodů varovali zájemce před nákupem vstupenek z druhé ruky, a to jak od různých společností, tak od lidí, kterým nelze úplně důvěřovat.

"Často prodávají falešné či ukradené lístky, které jsou zablokovány. Lístky jsou proti falšování chráněny více ochrannými prvky, které jsou na první pohled neviditelné," uvedli organizátoři. Letošní ročník Pohody nabídne zhruba 150 koncertů a sérii doprovodných akcí. Mezi hvězdy festivalu se patrně zařadí bývalý zpěvák skupiny Oasis Liam Gallagher, švédská zpěvačka Lykke Li, dále kapela The 1975 či formace The Roots.

Českou scénu zastoupí například Ventolin, stejně jako projekt Idy Kelarové se sborem Čhavorenge a Českou filharmonií. V rámci připomínky na takzvanou sametovou revoluci představí na festivalu skupina The Plastic People of The Universe a Filharmonie Brno projekt Co znamená vésti koně. Na jednom z pódií vystoupí rovněž skupina Ještě jsme se nedohodli.