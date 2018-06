Policie: Použití citátu ze Švejka při festivalu nebyl trestný čin

Policie v souvislosti s citátem ze Švejka použitým při festivalu Re:publika v Brně nezjistila, že by šlo o trestný čin. Řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Festival se kvůli citátu z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka stal terčem trestního oznámení. Oznamovateli se nelíbil citát "Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande", v překladu "Češi jsou banda simulantů". Argumentoval paragrafem trestního zákoníku o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny lidí.

Citáty na veřejných prostranstvích byly jednou z mnoha součástí multižánrového festivalu, který na přelomu května a června připomínal stoleté výročí vzniku Československa. "Citáty v ulicích jsou součástí projektu 100 let 100 knih, jednoho ze stěžejních projektů festivalu. Cílem citátů v ulicích je ve veřejném prostoru, například na fontáně u Janáčkova divadla, přímo na chodnících nebo na tramvajích, zprostředkovat náhodným kolemjdoucím to nejzajímavější z české literatury posledních 100 let," uvedl tehdy kreativní ředitel Pavel Anděl.

Dotyčný citát v knize pronesl vojenský lékař Grünstein, kterému pod rukama procházeli rekruti. Čeští muži se často snažili službě v rakouské armádě za první světové války vyhnout.

"V souvislosti s citátem ze Švejka nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin," uvedl Šváb.

Festival Re:publika nabídl kromě různě zaměřených výstav a sportovních aktivit 85 koncertů, 73 divadelních představení a stand-up výstupů, stovku filmů a přes 50 besed, diskusí a autorských čtení. Své umění ukázaly také národní balety ze států bývalého Rakouska-Uherska. Přilákal 170 tisíc lidí. Akce trvala od 26. května do 17. června. Stála bezmála 128 milionů korun, 50 milionů dalo město, 50 milionů stát, osm milionů kraj a zbytek různí partneři.