RFP láká na irské Kodaline, SázavaFest i Votvírák sází na Kryštof

Festival Rock for People (RFP) nabídne příští rok mimo jiné kapely Kodaline a The Subways, populární ostravská kapela Kryštof zahraje na akcích SázavaFest i Votvírák. Pořadatelé i letos spoléhají na zahraniční hosty i prověřená tuzemská jména. Vedle hudebního programu na několika pódiích chystají také doprovodné akce. Informovali o tom mediální zástupci festivalů.

Na letišti Boží Dar ve středočeských Milovicích na Nymbursku na akci Votvírák od 14. do 16. června tradičně zazní převážně hudba v provedení českých a slovenských interpretů. Vedle kapely Kryštof zatím organizátoři oznámili vystoupení kapel Horkýže Slíže, Rybičky 48, Wohnout a Doga. Odlehčením bude vystoupením dua Těžkej Pokondr. Festival Votvírák nabízí kromě hudby také odpočinkové zóny, množství občerstvení i možnost využít stanové městečko. Od podobných akcí milovický festival odlišují pouťové atrakce, které se letos staly součástí hlavního areálu. Více informací najdou zájemci na www.votvirak.cz.

RFP, který letos slaví 25 let od svého vzniku, se bude konat na začátku prázdnin od 4. do 6. července na letišti v Hradci Králové. Pořadatelé začali postupně odhalovat jeho program minulý týden, poslední jméno oznámí 24. prosince. Nejnovějšími jmény v programu jsou jedna z nejpopulárnějších irských kapel Kodaline a energická trojka The Subways. Příznivce říznější muziky potěší post-hardcoroví Our Last Night, The Amity Affliction nebo očekávaná premiéra Don Broco. Na Rock for People dorazí také britská punková parta Idles a moldavští metalisté Infected Rain. Doplnili již oznámené Bring Me The Horizon, Rudimental či domácí Mig 21. Další informace na www.ameba.cz.

SázavaFest se ve Světlé nad Sázavou uskuteční 25. až 27. července a stejně jako tento rok bude jednou z hlavních domácích hvězd kapela Kryštof. Hned první festivalový den zahraje Divokej Bill, ze Slovenska dorazí IMT Smile. Chybět nebudou ani muzikanti vyprodávající velké sály jako Wohnout, Rybičky 48, Doga, Marek Ztracený nebo Olga Lounová. Pro rodiče s dětmi pořadatelé nabídnou Family Fun Zónu. Více informací se nachází na www.sazavafest.cz.

Prázdninové hudební festivaly jsou pro řadu lidí symbolem léta a mnohé z nich vykazují desetitisícovou návštěvnost. Jejich pořadatelé letos výrazně navýšili své rozpočty, které v případě velkých akcí činí desítky milionů korun. Rekordmanem byl červnový festival Aerodrome v Panenském Týnci, jehož rozpočet překonal sto milionů korun.