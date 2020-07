Série koncertů Summer Arena 2020 byl zrušena, lidé nekupovali vstupenky

Koncertní série Summer Arena 2020, která se měla představit v šesti městech, byla zrušena. Pořadatelům se nepodařilo prodat potřebné množství vstupenek. Projektu, který měl být po zrušení většiny festivalů jednou z největších hudebních akcí letošního léta, se měli zúčastnit Kabát, Čechomor, Anna K., Lucie, Daniel Landa, Chinaski, Vojtěch Dyk a další. Koncerty se nepřesunou na pozdější dobu, v úterý se proto začínají vracet peníze za nakoupené vstupenky. Za pořádající agentury o tom informoval Radek Havlíček.

První vystoupení se měla uskutečnit 22. až 25. července v Jihlavě, poté se festival chystal přestěhovat do Brna, Ostravy, Plzně, Prahy a Liberce. Projekt byl zamýšlený tak, že se vždy na jednom místě vybuduje prostorově, technicky a aktuálně i hygienicky pojatá aréna.

"Aby se aréna dala provozovat, muselo se v každém místě uspořádat více koncertů, aby se náklady na její postavení, provoz a zbourání včetně veškerých doprav rozložily rovnoměrně do těchto koncertů. V opačném případě by vstupenky na každý jeden koncert stály násobky běžného vstupného. Krom těchto nákladů je tady totiž ještě jeden velmi nepříznivý aspekt, a to je aktuální limit počtu diváků. Sečte-li se toto vše dohromady a neprodá se dostatečný počet vstupenek na každý jeden koncert, nelze tento projekt realizovat," uvedl Havlíček.

Pořadatelé vycházeli z aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví, kdy se vzhledem k opatřením v boji proti pandemii koronaviru mohou uskutečnit venkovní akce pro 2500 lidí v oddělených sektorech po 500 lidech.

"Aktuální situace bohužel není naprosto nakloněna nejen tomuto projektu, ale i jiným podobným aktivitám. Evidentně není chuť chodit na větší koncerty. Odmyslíme-li si přeložené akce, není situace nikterak příznivá. Společenská nálada je evidentně tak špatná, že lidé nechtějí hromadně chodit na kulturu a sport. Dávají důraz na přirozený pocit bezpečí. Míří do přírody, a nechtějí se shlukovat ve městech na koncertech. Nezbývá než se s touto situací smířit a brát jí aktuálně jako holý a v dohledné době i možná těžce měnící fakt," podotkl Havlíček.