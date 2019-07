Třetí den festivalu Masters of Rock ozdobí Within Temptation

Třetí den bude na Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku patřit hitům nizozemské kapely Within Temptation, která se řadí mezi světovou špičku symfonického metalu. Skupina se zpěvačkou Sharon den Adel patří na festivalu mezi poměrně časté hosty, naposledy na něm zahrála před čtyřmi lety. Na hlavním pódiu vystoupí v sobotu od 22.50.

Ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron považuje Within Temptation za symfonický gigant, jehož popularita neustále vzrůstá. "Do Vizovic přijedou představit zbrusu nové album, které před pár dny vyšlo. Takže budou mít nový materiál a samozřejmě i letité hity. Tím, že před nimi hraje další kapela populární finské zpěvačky Tarji (Turunenové), tak trochu doufáme, že by mohlo dojít i na společný duet, o který jsme požádali," řekl Daron.

Na Ronnie James Dio stage se představí například i oblíbená německá power metalová formace Brainstorm, nizozemská kapela Legion of the Damned vyznávající hudbu na pomezí thrash a death metalu nebo řecká skupina Firewind kytaristy Guse G, který léta doprovázel Zakka Wyldea v jeho kapele Black Label Society.

Poprvé za 17 ročníků festivalu budou moci návštěvníci vidět naživo také norskou black metalovou skupinu Satyricon. Lahůdku by měl podle Darona představovat společný koncert německé heavy metalové formace Rage a Lingua Mortis Orchestra. "Poprvé na festivalu Masters of Rock přivítáme i brazilsko-americkou partu Soulfly, kterou vede Max Cavalera. To bude opravdu nářez na závěr sobotního dne," uvedl Daron. Vystoupení Soulfly začne 50 minut po půlnoci.