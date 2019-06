Votvírák sužovalo teplo, pak ho na tři hodiny přerušil déšť.

Nepřízeň počasí provázela odpolední program druhého dne festivalu Votvírák, který na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku skončí v neděli ráno. V první polovině dne návštěvníky akce zaměřené převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů sužovalo velké teplo, od kterého davům ulevili hasiči s kropicím vozem. Kolem 17.00 však silný vítr a déšť na tři hodiny festival přerušily. Část ze 30 tisíc přítomných odjela a a pořadatelé museli udělat změny v programu.

Navzdory ztíženým podmínkám na své vystoupení počkala Hana Zagorová. Za doprovodu Boom Bandu Jiřího Dvořáka zpěvačka v černých šatech a džínové bundě promoklým, ale nadšeným posluchačům nabídla své hity jako Proč ti na tom tak záleží, Spěchám, Málokdo ví, Je naprosto nezbytné i směs zkrácených písní, mezi nimiž nechyběly skladby Bludička Julie a To by nebylo fér. Loňské nové album připomněla titulní písní Já nemám strach, kterou pro ni napsal Marek Ztracený.

Zagorovou nevyvedl při vystoupení z míry ani hluk z vedlejší rapové scény. Festival Votvírák má multižánrový charakter, proto nikoho nepřekvapují žánrové kontrasty, kdy se například střídal koncert dětských písní Jaroslava Uhlíře s hlasitou rockovou produkcí kapely Krucipüsk.

Po poledni se návštěvníkům představila kapela Sto zvířat, která vedle hitů Alice se dala na pití nebo Nejkratší cesta zahrála také píseň Dívka T. z chystaného alba. Vyjde příští rok, kdy soubor slaví 30 let existence.

"Zkoušíme nové a nové věci. Album bude mít hrozně vtipný název, ale nechceme ho prozradit, protože by nám ho někdo ukradl. Ale každopádně v něm bude obsažena třicítka, kterou příští rok oslavíme," řekl kapelník Sta zvířat Jan Kalina. "Mělo by to být úplně nové album, které bychom rádi na podzim příštího roku pokřtili na takových šesti koncertech ve velkých sálech. Myslím, že je to tak správně. po 30 letech musí kapela vytáhnout vlajku na barikádu a ne se rochnit ve stokrát vydaných písničkách," dodal.

O festival je tradičně velký zájem. Přestože policie dopředu varovala, že při příjezdu i odjezdu mohou řidiči počítat s kontrolou, objevilo se několik případů požití alkoholu před jízdou. Podle mluvčí nymburské policie Petry Potočné policisté zkontrolovali několik tisíc motorových vozidel. Během dnešního dne policie evidovala 33 řidičů pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem drog. "Alkoholu za volantem je v porovnání s druhým dnem festivalu v loňském roce třikrát více," řekla Potočná.