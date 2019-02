Letní hudební akademie v Kroměříži opět nabídne kurzy i koncerty

Kurzy pro studenty konzervatoří a vysokých škol, koncerty vážné hudby a setkání se zajímavými hosty nabídne po loňském premiérovém ročníku také letos Letní hudební akademie v Kroměříži. Město bude její účastníky hostit v druhé polovině srpna. Akademie nabízí mladým talentům výjimečnou příležitost k rozšíření hudebních znalostí a zkušeností, sdělila za organizátory Kateřina Martykánová.

Od 18. do 24. srpna se do Kroměříže sjedou špičkoví interpreti, kteří zde budou působit jako lektoři zpěvu, hry na lesní roh, housle, cembalo a trombon a také frekventantům radit s hudebními projekty. Podle zakladatele akce, známého dirigenta a kroměřížského rodáka Tomáše Netopila, přibyli po loňské úspěšné premiéře noví lektoři a nabídka akademie se tak rozšíří o nové obory. "Chci, aby si studenti odnesli radost ze setkání, inspiraci do dalšího studia, vraceli se sem a dále se rozvíjeli," uvedl Netopil.

Lekce hry na lesní roh povedou Radek Baborák a Bohdan Šebestík, na housle Josef Špaček a Dalibor Karvay, na cembalo Barbara Maria Willi a na trombon Robert Kozánek a Lukáš Moťka. Zpěv bude mít na starosti Kateřina Kněžíková, hudební projekty David Mareček a lekce klavírní spolupráce Zdeněk Klauda. Projekt je podle pořadatelů ojedinělý právě díky svým lektorům, kteří patří k nejlepším ve svém oboru, intenzivní a komplexní nabídkou pro studenty i mimořádným doprovodným programem pro veřejnost.

Akademie je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Zájemci o studium se mohou hlásit na webových stránkách akce, a to do 5. května. Své studenty si z přihlášených hudebníků budou vybírat přímo jednotliví lektoři. O účast už letos projevili zájem nejen studenti z České republiky a Slovenska, ale i z Německa, Rakouska, Portugalska a Číny.

Výuka je naplánována na celý týden, její součástí budou tři koncerty studentů akademie. Nejlepší z nich zahrají také na závěrečném koncertu a festivalu Hudba v zahradách a zámku společně s orchestrem Moravští komorní sólisté a pod vedením Netopila. Ocenění laureáti akademie dostanou také možnost sólově vystoupit s filharmonickým orchestrem.

Pro veřejnost bude připravený doprovodný program, který kromě vystoupení absolventů akademie zahrnuje také koncert Baborák ensemble a Kateřiny Kněžíkové, benefiční vystoupení Barbary Marie Willi, besedy basbarytonisty Adama Plachetky, psychiatra Cyrila Höschla nebo hudební happeningy.