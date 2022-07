Metalové peklo Slipknot rozžhavilo pražskou O2 arenu

Americká metalová kapela Slipknot nenechává nikoho bez emocí. Jedni jsou zděšeni a zhnuseni z jejich morbidních kostýmů a drsného hrdelního zpěvu frontmana Coreyho Taylora, jiní jsou nadšeni z hudby, která je tak temná, jako by vycházela ze samotného pekla. A právě peklo na Zemi přivezli Slipknoti do pražské O2 areny ve čtvrtek 28. 7. 2022.

V největší české hale se skalní fanoušci kapely dočkali hotových metalových žní. Na koncertě zazněly nejznámější skladby, ale také jedna zcela premiérová píseň The Dying Song (Time To Sing), nedávno vydaného singlu z alba The End, So Far, které se na trh dostane poslední letošní zářijový den. Byl to dárek pro české publikum, pocta z nejvyšších.

Slipknoti každopádně i tentokrát předhodili svým fanouškům jak se patří pořádně hlasitý koncertní zážitek bez příkras a zanechali v nich spoustu emocí a návalů euforie. A co je zvláštní u takovéhoto druhu hudby, také pocit radosti a nadšení, které v současné těžké době, není nikdy dost.

A kdo nebyl u toho, nemusí zoufat. Jedinečný metalový nářez zachytil objektivem svého fotoaparátu fotograf webu Týden.cz Karel Šanda.