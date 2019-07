Mighty Sounds nabídne zahraniční žánrové špičky

Příznivci punku, rock'n'rollu nebo reggae zamíří v pátek do Tábora. V areálu letiště Čápův Dvůr začíná 15. ročník třídenního hudebního multižánrového festivalu Mighty Sounds. Vystoupí na něm zahraniční kapely jako While She Sleeps, Turbonegro či Dubioza Kolektiv. Z českých zahrají třeba Pipes and Pints, Sto zvířat nebo Fast Food Orchestra. Celkem bude letos na festivalu sedm pódií, čtyři s kapelami a tři s dýdžeji. Program také zahrnuje divadelní představení. Za organizační tým to sdělila Markéta Štechová.

"Co se týče novinek, tak máme letos zase o něco komfortnější areál. Máme více přístřešků, to znamená více míst, kde se lidé mohou schovat před sluncem nebo případným deštěm. Ve stanových městečkách jsme se snažili vylepšit tamější zázemí, co se týče hygieny," řekla Štechová. Právě ve stanovém městečku je ještě před zahájením festivalu naplánované na čtvrtek večer akustické vystoupení kapely Los Fastidios.

Další novinkou letošního ročníku je spolupráce organizátorů s neziskovou organizací UNICEF. Spočívá v prodeji triček se speciálním designem na festivalu. Z každého prodaného kusu půjde na pomoc dětem 250 korun.

České dráhy pro festival od čtvrtka odpoledne do pondělního dopoledne zajistily, aby rychlíky jedoucí do Českých Budějovic a Prahy mimořádně zastavovaly ve stanici Tábor-Čápův dvůr. Ta se nachází nedaleko areálu festivalu.

Loni se akce zúčastnilo 12 tisíc lidí. "Letos bude lidí přibližně jako v minulých letech. Očekáváme okolo deseti tisíc až 12 tisíc návštěvníků," sdělila Štechová. Vstupenky na celý festival budou k zakoupení i na místě, a to za 1900 korun.