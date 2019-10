Mňága a Žďorp otvírá album Třecí plochy předělávkou písně J.A.R.

Úvodní skladbou čtrnáctého studiového alba skupiny Mňága a Žďorp nazvaného Třecí plochy je předělávka písničky Je to nejistý od J.A.R. Kapela ji natočila na přání Romana Holého, který požádal o předělávku některé písničky J.A.R. na jejich album. Jazzově laděnou píseň dala Mňága a Žďorp dohromady na zkoušce den před Silvestrem a pak ji během 12 hodin natočila. V rozhovoru s ČTK to řekl frontman Mňágy a Žďorp Petr Fiala.

"Děláme si, co chceme, což je věc, kterou by měli umělci dělat a kterou od nich lidé očekávají. Takže si klidně můžeme začít desku jazzovou coververzí," řekl. Na albu je ještě jedna předělávka, a to Sonet od Vladimíra Veita, který vyšel v sedmdesátých letech na desce Zakázaní zpěváci.

Ústředním tématem desky jsou vztahy. "Lásko, lásko je ne úplně vlídná rozchodová písnička, Atakdál je zase trošku skuhrací, ale řekl jsem si, že mám nárok na trochu přiblblé melancholie bez řešení na konci. A první singl Kanárci v klecích je o té vteřině, kdy někoho potkáte a všechno ve vaší osobní galaxii se změní a nedá se s tím vůbec nic dělat. Naštěstí. Láska je prostě nejvíc," uvedl Fiala.

Mňága a Žďorp peníze na natáčení desky Třecí plochy získala pomocí sbírkového serveru. Fanoušci jí poslali 630 tisíc korun. Peníze na natáčení alba kapela vybrala pomocí crowdfundingu již v minulosti. V případě alba Made in China vydaného v roce 2014, které bylo natočeno v Pekingu, přispěli příznivci částkou přes půl milionu korun. O tři roky později bylo cílem získat na předchozí album s názvem Třínohý pes 400 tisíc korun, fanoušci přispěli skoro dvojnásobkem a sešlo se přes 777 tisíc korun. Kapela tak vedle nového alba vydala reedici debutu Made in Valmez na vinylu.

Podzimní turné

"Crouwfounding nám přijde jako nejjednodušší a nejprůhlednější cesta, jak desku zafinancovat. Budeme to dělat dál, pokud to takhle bude fungovat. Lidem to evidentně vyhovuje a nám se z toho daří zaplatit studio," řekl Fiala.

Naživo Mňága a Žďorp novou desku představí na podzimním turné, které odstartuje 30. října šesti koncerty na Slovensku. Celkem kapelu čeká 25 zastávek. Desku pokřtí v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze, kde v Lucerna Music Baru odehrají dva koncerty. Šňůra bude pokračovat na jaře 2020. "Jsme koncertní kapela, máme buď plno nebo vyprodáno. Už zamlouváme festivaly na rok 2022, tak musíme vydržet," podotkl Fiala.

Debutové album Made in Valmez vydala Mňága a Žďorp v roce 1991. Za 32 let odehrála přes 2000 koncertů a nahrála mnoho hitů, jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům také nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017. Kapela příští rok oslaví 33 let existence mimo jiné vydáním některých svých starých alb na vinylech.