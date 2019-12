Muzikál Sněhurka na ledě s Tomášem Vernerem míří do O2 areny.

Muzikál Děti ráje, který vidělo v Čechách a na Slovensku přes 750 tisíc lidí, se 16. dubna příštího roku vrátí do Prahy. Představení postavené na textech... více

We Will Rock You

Rockový muzikál uvede písně kapely Queen s českými texty

Rockový muzikál We Will Rock You s hity slavné britské skupiny Queen bude mít v pražské Tipsport Areně premiéru 18. dubna příštího roku. Následně se představí... více