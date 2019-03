Na Colours of Ostrava vystoupí Rosalía. V ČR zazpívá poprvé

Španělská zpěvačka Rosalía vystoupí v létě na festivalu Colours of Ostrava. Jedna z největších hvězd současné hudby, která spojuje flamenco, elektropop a hip hop, zazpívá v České republice poprvé. Informoval o tom mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Festival se uskuteční od 17. do 20. července v Dolních Vítkovicích.

"Letošní rok na velkých festivalech patří právě zpěvačce Rosalía. Jako jedna z hvězd vystoupí například na Primaveře, v Roskilde, Rock Werchter či na Coachelle. Proto jsem ráda, že se nám ji podařilo domluvit i na Colours of Ostrava," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Pětadvacetiletá zpěvačka, skladatelka, tanečnice a producentka ve své tvorbě převádí flamenco do moderního městského kontextu. "Promyšleně vsadila na reggaeton, R&B a estetiku hip hopu. Rosalía spolupracovala s venezuelským elektromágem Arcou, Jamesem Blakem a s reggaeton megahvězdou J. Balvinem nazpívala hitovku Brillo," řekla.

Rodačka z katalánského průmyslového města Sant Esteve Sesrovires kousek od Barcelony pochází z nehudební rodiny a flamenco pod vedením slavného El Chiquiho osm let studovala na vysoké škole. V expresivním hlasu má Rosalía syrovost a touhu a flamenco nebere za pouhý trik k upoutání pozornosti, její zásadní devizou je přirozenost. Často koncertuje s velkými flamenkovými španělskými mistry, kterým dokáže být rovnocenným partnerem.

Prvními oznámenými hosty 18. ročníku Colours of Ostrava jsou The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, ZAZ a další. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.