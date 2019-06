Na debutovém albu šansoniérky Válové je i nevydaná píseň Hapky

Dosud nevydanou píseň Krev a šroubky zesnulého skladatele Petra Hapky nabízí na svém debutovém albu s názvem Černá šansoniérka Naďa Válová. Album čtyřicetileté zpěvačky produkovala Bára Basiková a texty opatřil Michal Horáček. Nahrávku Válová pokřtí 19. června v pražském hotelu Pytloun a o den později se představí na koncertu v Malostranské besedě. Turné k albu začne v září. Informovala o tom producentka Basiková, která si s Válovou zazpívala duet Vidíš tu hvězdu?.

"Hapkova skladba Krev a šroubky nikdy na našich albech nevyšla a přitom podle mého soudu patří k jeho deseti největším věcem. Je to taková katedrála hapkovské melodiky, která vyžaduje po zpěvákovi obrovský rozsah a velkou techniku. Moc si přeju, aby se právě tahle píseň dostala prostřednictvím rozhlasu k posluchačům. Jsem šťastný, že Naďa tomu dala to, co tahle píseň potřebuje," řekl Horáček.

Píseň Krev a šroubky doprovází videoklip, ve kterém také účinkují Michael Kocáb a Varhan Orchestrovič Bauer.

Válová se již objevila na Horáčkově albu Ohrožený druh. Následně jí nabídl roli Cizí ženy v projektu Kudykam. Nechyběla ani na koncertech s písněmi Petra Hapky a Michala Horáčka. "V Kudykamu ve Státní opeře to byla úžasná zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu. V minulosti mě hodně lidí chválilo a nabízelo spolupráci, ale nikdy z toho nic nebylo. Proto jsem tomu nevěřila, dokud jsem nedržela desku v ruce. Debut Černá je pro mě splněný sen," uvedla Válová.

Příbramskou rodačku objevil Horáček ve druhé řadě soutěže Česko hledá SuperStar. "Od začátku své umělecké dráhy hledám lidi. S paní Hegerovou to byla sázka na jistotu, ale dobrodružnější je hledat tam, kde jiní nehledají. Třeba na albu Ohrožený druh jsem spolupracoval s neprofesionálními skladateli. Lidé potřebují, aby jim dal někdo šanci," konstatoval Horáček.

Netradiční role producentky se poprvé v životě ujala zpěvačka Basiková. "Naďa má vynikající techniku a intonaci. Všechny písně jsme točily s klavírem bez možnosti střihu, protože u takových šansonů je autenticita a spontánnost strašně důležitá. Vynikne tak její hlas a texty," sdělila Basiková.

Podle Horáčka přináší Válová, která vedle zpěvu roznáší pivo v hospodě, do českého šansonu životní zkušenost člověka pracujícího v nelehkých profesích. "Zpívá o vlastním životě, to šanson potřebuje. Tento druh hudby je potřeba nejdříve odžít, a až potom odzpívat," konstatoval Horáček.