Na hudební scénu vkročili mladí písničkáři Horák a Balonová

Mezi představitele mladé generace českých písničkářů letos vkročili Michal Horák a Tereza Balonová. Osmnáctiletá Balonová je v současné době s kapelou Jelen na turné nazvaném Půlnoční vlak 2019, které vyvrcholí od 10. do 12. prosince třemi koncerty v pražském Lucerna Music Baru. Horák za sebou má ve svých jednadvaceti letech řadu videoklipů i vystoupení. Své civilní písně, kterým neschází humor, vydal letos na debutovém albu s názvem Michalovo cédéčko.

"Skládám a vystupuju vlastně už od třinácti let, a ačkoliv se mě během těch let lidi často na nějaký cédéčko ptali, nikdy jsem si na něj nepřipadal dostatečně způsobilý. Poslední dobou jsem si už začal říkat, že by přece jen to album nemuselo být špatný, a tak jsem do toho praštil," řekl Horák.

Album Michalovo cédéčko shrnuje Horákovu tvorbu za posledních několik let včetně starších písní jako V 7.25, Hej teto nebo Vysokoškolskej song. Vzhledem k tomu, že studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, jsou zážitky spjaté se školním prostředím i jedním z témat jeho písní. K natáčení svého nového klipu Je to tak zasazeného do školního prostředí oslovil děti v okolí Hradce Králové a zároveň si tím odbyl ročníkovou práci na Didaktiku. "Spíše se považuju za muzikanta než učitele, mám v tom větší praxi," podotkl zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista.

Nadějná sólistka

Balonová, která loni vyhrála festival Porta, vystupuje jen s kytarou a looperem, tedy zařízením, které dokáže jednotlivé živě zahrané nebo zazpívané party navrstvit na sebe. S projektem Nahubu používá stejnou techniku Ondřej Ruml, ve světě třeba Ed Sheeran. "Zatím chci být sólistka, hrozně špatně se mi v mém věku hledali kluci do kapely, kteří by do toho byli tak zažraní jako já. Pak mě inspiroval Ed Sheeran," řekla.

Studentka výběrového gymnázia v Praze, která letos vydala EP Zhasni den, udivuje suverénní pódiovou prezentací. "Při vystoupení se dostávám do euforie a cítím, jak ke mne jde z publika energie," uvedla autorka hudby i textů. V písních řeší především vztahové problémy. "Zpívám o tom, co já i moji spolužáci vnitřně prožíváme. Naše generace o tom není mimo sociální sítě schopná příliš mluvit, já to filtruju svoji tvorbou," podotkla.

V budoucnu by Balonová chtěla dále studovat a věnovat se hudbě. "Vždycky budu dělat muziku a je jedno, jestli budu hrát po hospodách pro pár lidí nebo předskakovat kapelám jako Jelen. To už záleží na osudu," řekla.