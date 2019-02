Na jarní turné vyjedou UDG, Visací zámek, SPS a písničkář Pokáč

Populární skupiny UDG, Visací zámek, SPS a písničkář Pokáč vyráží na jarní turné, na kterém představí staré hity i několik nových skladeb. UDG turné pojímají jako oslavu 20 let své existence. Písničkáře Pokáče v roli předskokana doprovodí hudebník Láska. Punkové kapely Visací zámek a SPS si zopakují své společné turné Forever Punk Tour. Informovali o tom mediální zástupci hudebníků.

Skupina UDG jarním turné odstartovala 23. února oslavu dvacátého výročí svého vzniku. Od února do dubna se na ně mohou těšit fanoušci ve velkých klubech a kulturních domech v Česku. V 16 městech čeká na návštěvníky narozeninová koncertní show s hity jako Kurtizána, Hvězdář nebo Buď a nebe, zazní i nové písně. V Ústí nad Labem, odkud UDG pocházejí, vystoupí 1. března. Sérii koncertů zakončí 6. dubna v litvínovském klubu Attic.

U příležitosti oslav UDG chystají pro své příznivce i nekoncertní dárky. První z nich bude akustické CD a DVD, během léta vznikne i festivalové live CD a do konce roku by kapela chtěla dokončit nové album. UDG zatím vydali pět alb, z nichž poslední s názvem Emotikon vyšlo před dvěma lety.

Oblíbený písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, vyráží spolu s předskokanem, který vystupuje pod jménem Láska, na turné s názvem Pokáčovo jaro 2019. Oba hudebníci vystoupí 1. března v M klubu ve Vysokém Mýtě a sérii koncertů zakončí 4. května na Zámku v Novém Městě nad Metují. Navštíví 22 měst po republice. Zazní písně z Pokáčova připravovaného druhého alba, které by mělo vyjít po skončení jeho jarního turné.

Folkový zpěvák Pokáč označovaný za 'Jarka Nohavicu youtubové doby' má na svém kontě hity jako Rád chodím na poštu nebo Vymlácený entery. Je dvorním textařem zpěváka Voxela, podílel se na několika písních skupiny Mirai či Jakuba Děkana. V květnu 2017 vydal debutové album Vlasy, za které získal Zlatou desku.

Kapela Visací zámek hrající 36 let ve stejném složení a pražská punková stálice SPS vyráží opět na společné turné Forever Punk Tour II. První koncert se uskuteční 8. března v Kulturním domě Hlubočky u Olomouce. Pražská zastávka bude 28. března v Paláci Akropolis. "Že bude turné velkolepé, už víme, Forever punk tour I. bylo nabité skvělými koncerty, fanoušky a punkovou atmosférou. Jsme moc rádi, že si šňůru s SPS můžeme zopakovat," uvedl zpěvák Visacího zámku Jan Haubert.

Obě kapely připouští, že možná dojde opět i na improvizovaná společná vystoupení. "Letošní společné turné se přesouvá do větších sálů, takže to bude výzva pro obě party. Během prvního turné byly dobré ohlasy u fanoušků, že se jim tohle spojení líbí a na posledním koncertě jsme se s Visacím zámkem shodli, že by byla škoda to zase někdy nezopakovat. Uplynuly dva roky a vyrážíme spolu opět. Svěží po zimní pauze, natěšení na ten rámus, akorát o chlup starší...," podotkl baskytarista a zpěvák SPS Jan Sklenář.