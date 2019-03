Na Mighty Sounds zazní hity Boba Marleyho

Hity Boba Marleyho zazní na festivalu Mighty Sounds v Táboře. Nejznámější písně legendy reggae zahraje jamajská skupina The Original Wailers v čele s Alem Andersonem. Potvrzenými hosty festivalu jsou i hardcoroví While She Sleeps nebo ska skupina Skatalites. Patnáctý ročník festivalu se uskuteční od 12. do 14. června na letišti Čápův dvůr v Táboře. Informovala o tom mluvčí festivalu Markéta Štechová.

Letošní ročník nabídne návštěvníkům pestrý žánrový výběr. Na festivalu vystoupí také balkánská kapela Dubioza Kolektiv, punkrockoví Donots z Německa, Mal Élevé z Irie Révoltés, američtí The Casualties nebo holandští Jaya the Cat.

Festival kromě živé hudby nabídne i alternativní divadelní představení a bohatý doprovodný program. Vstupenku na všechny tři dny lze pořídit za 1700 korun online nebo za 1650 korun ve vybraných kamenných prodejnách. Více informací najdete zde.

V loňském roce festival přilákal 12 tisíc diváků a nabídl vystoupení 120 kapel. Podobná návštěvnost byla i v roce 2017. Hvězdami loňského ročníku byla švédská rocková kapela Royal Republic nebo australský muzikant známý jako Dub FX.