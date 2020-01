Na Pražské jaro přijede téměř stovka mladých hudebníků

Hudební soutěže Pražské jaro, která se letos v květnu uskuteční v oborech fagot a klarinet, se zúčastní 98 mladých hudebníků z 23 zemí. Do fagotové soutěže se hlásilo 169 hudebníků, na základě výběrového předkola jich organizátoři do Prahy pozvou 50. V oboru klarinet přihlášku zaslalo 215 talentů, pozvání obdrží 48 hudebníků. Nejvíce účastníků, 22, bude z Korejské republiky. Z Česka komise do soutěže vybrala osm muzikantů. Informoval o tom mluvčí Pražského jara Pavel Trojan mladší.

V oboru fagot měli zájemci o soutěž za úkol zaslat svoji nahrávku Sonáty pro fagot a klavír, jejímž autorem je Camille Saint-Saëns. V oboru klarinet museli soutěžící nahrát druhou a třetí část díla Igora Stravinského Tři kusy pro klarinet sólo a třetí větu Koncertu č. 1 f moll Carla Marii von Webera.

"Nyní jsou známy výsledky předkola, v němž renomovaní čeští hudebníci vybrali ty, kteří budou pozváni do Prahy. Výběr se uskutečnil na základě zaslané videonahrávky, přičemž pro zachování anonymity komise poslouchala pouze zvukovou stopu, zatímco pracovník sekretariátu soutěže sledováním obrazu ověřoval, že nahrávka není sestříhána a interpretem je skutečně daný uchazeč," uvedl Trojan.

Tříkolová soutěž, která je součástí festivalu, se bude konat mezi 8. a 14. květnem. Soutěž je přístupna veřejnosti, největšímu zájmu se tradičně těší finálová kola, kde soutěžící vystoupí za doprovodu symfonického orchestru ve Dvořákově síni Rudolfina. Soutěžní komise schválila v tomto roce několik inovací. Pro diváky je nejvýraznější novinkou snížení počtu finalistů - v rámci jednoho koncertu se dvěma přestávkami se utkají tři.

Účast v porotách slíbili renomovaní sólisté, pedagogové i orchestrální hráči. Fagotové porotě bude předsedat Carlo Colombo, italský profesor na lyonské konzervatoři. Předsedou klarinetové poroty bude Harri Mäki, profesor na Sibeliově akademii v Helsinkách.

I pro nadcházející soutěž Pražské jaro objednalo novou skladbu pro každý obor. Petr Wajsar po své povinné skladbě pro obor cembalo napsal MonoPoly pro fagot. Jan Dušek píše povinnou skladbu pro klarinet. Tyto skladby budou hudebníkům přijatým do soutěže zaslány tři měsíce před jejím konáním a ve světové premiéře zazní během druhých kol 11. května v oboru fagot a 12. května v oboru klarinet. Za nejlepší interpretaci těchto skladeb je také vypsána cena Nadace Český hudební fond.

Vítězem loňského 71. ročníku mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se ve hře na hoboj stal Martin Daněk, mezi flétnisty obsadila první místo Jo Če-jon z Koreje. Soutěž Pražské jaro byla založena roku 1947 Rafaelem Kubelíkem, který rok předtím inicioval vznik stejnojmenného festivalu.