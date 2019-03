Na Vsetínském majálesu vystoupí Thom Artway i Kapitán Demo

Na Vsetínském majálesu zahrají Thom Artway, Kapitán Demo i studentské kapely. Akce se uskuteční 24. května na náměstí Svobody. Po třech letech se ve Vsetíně vrací květnová open air akce pro studenty k původnímu modelu, sdělila v pondělí v tiskové zprávě Klára Blažková z pořádajícího vsetínského Domu kultury.

"V předchozích letech byl pro vsetínské studenty za jejich spoluúčasti pořádán Studentský happening, kdy jsme usilovali o realizaci konceptu studentské akce, na které by se osobně podíleli grafikou, výběrem programu i realizací vlastního vystoupení. Naše očekávání však nebyla zcela naplněna, a tak jsme se rozhodli po třech letech navrátit k původnímu modelu majálesu, který kombinuje program známých českých interpretů a místních studentských kapel," uvedla jednatelka Domu kultury Petra Vaňková. Nebude chybět ani street dance.

Skladby českých i zahraničních interpretů zahrají studenti vsetínského Masarykova gymnázia, kteří si říkají Not Yet. Vystoupí i kapela Criminal Colection. "Na open air akci v našem rodném městě jsme nehráli sedm let, naposledy na majálesu 2012. Tento rok slavíme 15 let kapely, tak bychom to chtěli udělat ve velkém stylu a do té doby bychom taky chtěli vypustit ven nový singl," uvedl člen kapely Tomáš Hennel. Zahraje také Thom Artway, který získal Cenu Anděl.

"O pořádnou tečku majálesu se svým kontroverzním vzezřením, chováním i texty postará Kapitán Demo se supportem tří hudebníků a DJ. Vlastním jménem Jiří Burian je synem písničkáře, hudebníka a spisovatele Jana Buriana a vnukem hudebního skladatele a divadelníka E. F. Buriana. V letošním roce byl nominován na Cenu Anděl," uvedla Blažková.