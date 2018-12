Nejznámější koleda slaví 200 let, vznikla náhodou

O půlnoční mši na Štědrý den roku 1818 poprvé zazněla v kostele svatého Mikuláše v solnohradské vesničce Oberndorf skladba Tichá noc, dnes patrně nejslavnější vánoční píseň světa. Slova napsal zdejší pomocný kněz Josef Mohr, autorem hudby byl jednatřicetiletý učitel Franz Gruber, jenž hrál v místním kostele na varhany.

Píseň začínající slovy "Tichá noc, svatá noc" však o štědrovečerní mši přednesl na kytaru. Vše prý zavinila myš, která vlezla do varhan a porouchala je, takže se z nástroje linuly jen zborcené tóny. Gruber se rychle sešel se svým přítelem Josefem Mohrem, aby se poradili, co udělají pro záchranu štědrovečerní mše. Rozhodli se, že složí novou vánoční píseň, která se dá zpívat při kytaře.

Nakonec se jim to povedlo dokonale: Stille Nacht byla do dnešního dne přeložena do více než tří stovek jazyků a nářečí a stala se celosvětově nejoblíbenější vánoční písní. A Stille-Nacht-Kapelle (Kaple Tiché noci) v Oberndorfu je dodnes turistickou atrakcí.

Tichá noc: