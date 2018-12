Železného Ozzyho Osbournea podrobili genetické analýze

Nezničitelný britský rocker Ozzy Osbourne je žijící legendou hard rocku, která dokázala zkrotit své vlastní démony drog, alkoholu a psychóz. Muž, jenž sám sebe považuje za zázrak medicíny, oslaví v pondělí 3. prosince sedmdesáté narozeniny.

Legendární kapela Black Sabbath se zrodila na sklonku 60. let z hudebních pokusů Ozzyho se jeho kamarádem a kytaristou Tonym Iommim. "Sabati" okořenili tehdejší hard rock temnou mystikou a černou magií a zaujali už prvním albem s názvem Black Sabbath z roku 1970 a hned následujícím albem Paranoid se dostali na výsluní světové rockové scény. Postupně se stali jednou z nejdůležitějších kapel historie tvrdého rocku a jejich hity jako Paranoid, War Pigs či Iron Man se natrvalo zapsaly do rockové síně slávy.

Cena, kterou Ozzy platil za slávu a bohatství, však byla tvrdá - v roce 1978 byl jako práce neschopný schizofrenik se závislostí na alkoholu a drogách ze skupiny vyhozen. Na jeho pozdější úspěšnou sólovou dráhu, během níž vydělal miliony dolarů, by si tehdy vsadil málokdo.

Ozzyho sólový debut Blizzard Of Ozz, který vyšel v září 1980, však překonal veškerá očekávání a nastartoval novou kapitolu v kariéře již odepisovaného zpěváka. Na koncertech se Ozzy snažil upoutat pozornost nejen hudbou, ale také provokativní jevištní show. Již legendární je jeho extempore s živým netopýrem, kterému ukousl hlavu přímo před desetitisíci zkoprnělými diváky.

Na zrodu sólové kariéry Ozzyho se podílela dcera šéfa vydavatelské stáje Jet Records Sharon Ardenová, kterou si v červenci 1982 vzal za manželku. Sharon změnila Ozzyho život, stala se jeho manažerkou a dokázala jej přimět k léčbě ze všech závislostí a psychóz. Sama přitom musela v roce 2002 podstoupit vážnou operaci rakoviny tlustého střeva. Pár spolu překonal i dočasné odloučení před dvěma lety, kdy na Ozzyho "prasklo", že si našel o hodně let mladší milenku. Sharon svému muži aférku odpustila a před zraky rodiny obnovili svůj sňatek symbolickým obřadem.

Ozzy Osbourne - Dreamer

V roce 1991 vydal album No More Tears v čele s hitem Mama, I'm Coming Home a předstoupil před své fanoušky jako znovuzrozený, bez známek po oteklém opileckém výrazu. Dokonce se o několik let později znovu spojil se členy Black Sabbath a vyrazil na turné, které se nevyhnulo ani Česku. Poslední album "Sabatů" s názvem 13 vyšlo v roce 2013.

Osbourne podobně jako mnozí další umělci pořádá svá poslední turné opakovaně. V rámci aktuálního rozlučkového turné Farewell World Tour, na kterém zpěvák zároveň slaví 50. výročí své umělecké dráhy, by měl Ozzy vystupovat po celém světě až do roku 2020. A přestože opět říká, že turné bude posledním, nevyloučil, že v budoucnosti vystoupí na vybraných koncertech. "Lidé se mě stále ptají, kdy že to půjdu do důchodu," citují ho pořadatelé. "Tohle bude moje poslední světové turné, ale nemůžu říct, že ještě tu a tam nevystoupím." Koncertní série začala letos v květnu v Mexiku a v červnu se Ozzy představil také českým fanouškům v pražských Letňanech, kde si ho nenechalo ujít kolem 35 tisíc diváků.

Budoucí rockový idol se narodil 3. prosince 1948 v britském Birminghamu jako John Michael Osbourne. V dětství byl těžký dyslektik, jemuž učitelé do budoucna nevěštili nic dobrého. Brzy odešel ze školy, pil, bral drogy, kradl a párkrát skončil ve vězení.

Vedle dvou dětí z prvního manželství má Ozzy se Sharon ještě syna Jacka a dcery Aimee a Kelly. Mladší Kelly se snaží jít v otcových stopách a natočila několik poměrně úspěšných desek.

V posledních letech je zklidněný rocker také jednou z nejsledovanějších britských celebrit. V letech 2002 až 2005 se pravidelně objevoval na hudební stanici MTV v rodinné reality show Osbourneovi. Lidé jej tak mohli spatřit jako koktajícího, drogami a alkoholem sešlého otce, který nadává nad výkaly milovaných psů na křesle a má jen malou autoritu u svých dětí.

V roce 2011 byl natočen film Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne, který představuje zpěvákův bouřlivý život. Osbourne se ohlíží za začátky své kariéry, popisuje svoji cestu až na úplné drogové a alkoholové dno a svůj návrat zpět na koncertní pódia a na vrchol slávy. Spolu se svojí rodinou a nejbližšími přáteli se zároveň seznamuje s událostmi minulých let, které si nepamatuje.

Ozzyho, který sám sebe nazval zázrakem medicíny, dokonce podrobili vědci genetické analýze. Ta potvrdila, že zpěvák má několikrát větší pravděpodobnost podlehnout závislostem než běžní smrtelníci a zároveň jeho tělo obsahuje genetické mutace, které mu pomáhají odbourávat škodlivé látky mnohem rychleji.