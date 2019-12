Nová šichta zveřejnila teaser

Teaser z připravovaného celovečerního dokumentárního debutu Nová šichta režiséra Jindřicha Andrše je venku! První ukázky z časosběrného filmu o cestě ostravského horníka Tomáše Hisema, který se po uzavření Dolu Paskov rozhodne zkusit štěstí v IT a rekvalifikovat se na programátora, mohli jako první ocenit fanoušci na sociálních sítích a na Hithitu, kde se tvůrci snaží sehnat potřebné finance na dokončení snímku. Pár dní před koncem kampaně jim stále chybí 100 tisíc korun na obrazovou a zvukovou postprodukci.

V prvních záběrech vidíme Tomáše na jeho směně na Dole Paskov, kdy se rozhodl ji zmapovat díky GoPro kameře připevněné na helmě. Vznikly tak unikátní záběry posledních hodin dnes už uzavřeného dolu. To byl jen začátek Tomášovy proměny. Jeho rozhodnutí naprosto změnit svůj život a stát se programátorem se neobešlo bez počáteční nedůvěry. V teaseru vidíme Tomášovu snahu, ale i strach, nedůvěru a pochyby, zda se rozhodl správně. Oporou mu jsou rodina, přátelé a hlavně láska k fotbalovému klubu Baník Ostrava. Zvládne ale svou rekvalifikaci dotáhnout do konce a opravdu najít zaměstnání v IT firmě, když mu v cestě stojí složité programovací jazyky a všeobecná nedůvěra, zda je takové změny schopen?

"Nová šichta není jen o Tomášově odvaze se po čtvrt století práce v dole pustit do naprosto neznámé profese a rozhodnutí v ní uspět. Je také o současném trhu práce, který našemu hrdinovi neustále hází klacky pod nohy. Film ukazuje, jak firmy dnes přistupují k padesátníkům, místo aby ocenili jejich pracovní a životní zkušenosti, dávají jim jasně najevo, že jsou téměř nezaměstnatelní." říká o svém debutu režisér Jindřich Andrš.

Na dokončení stále chybí sto tisíc

Jelikož se jedná o režisérův debut a film začínal jako studentský projekt na pražské FAMU, potýká se Nová šichta s malým rozpočtem. Nyní po dotočení filmu tvůrcům nezbývají finance na dokončení filmu, konkrétně na zvukovou a obrazovou postprodukci a výrobu distribučních kopií. Rozhodli se proto zkusit štěstí a získat potřebných 250 tisíc korun pomocí crowdfundingové platformy Hithit. Během tří týdnů se jim podařilo vybrat přes 150 tisíc korun od více než 160 podporovatelů. Kampaň má pouze pár dní do konce, bohužel stále chybí potřebných 100 tisíc korun. Podporovatelé se mohou snímku přispívat až do úterý 10. 12.

"Mám radost, že film budí zájem mezi horníky a programátory, lidmi z průmyslu, i intelektuály. Jde o skupiny které často nemají mnoho příležitostí se lépe poznat, a já doufám, že právě náš film jim to umožní. I proto bychom jej divákům rádi představili v co nejlepší kvalitě. Bohužel na pokrytí nákladů s postprodukcí nám stále chybí 100 tisíc korun. Na jejich vybrání máme už jen pár dní," říká Andrš.