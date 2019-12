Nový festival Audio Zoo spojí velké hudební značky.

Otevřete klece a vypusťte Audio Zoo! Nový pražský festival nabídne v červnu spojení mnoha žánrů hudby elektronického spektra. Za víkendovým festivalem stojí organizační tým festivalu Let It Roll, který pro tuto příležitost spojí síly s klubem ROXY, Cube Events, Devastatorem nebo Smackem. První ročník nabídne vstup zdarma a představí čtyři venkovní a vnitřní stage s více než osmdesáti zahraničními i českými umělci. Festival se odehraje poslední červnový víkend 26.- 27. 6. 2020 na Výstavišti v Holešovicích. Pro vstup zdarma se stačí zaregistrovat na webu www.audiozoo.cz.

Audio Zoo si klade za cíl spojení fanoušků mnoha žánrů elektronické hudby. Jednotlivé styly budou rozprostřeny na indoor i outdoor pódia. Hlavní stage bude po celé dva dny ve znamení headlinerů napříč žánrovým spektrem. První žánrová stage poskytne na jednu noc zázemí vyznavačům rychlejších a tvrdších stylů v podobě Devastator programu zaměřeného na hardcore a hardstyles. Druhý den zde převezme štafetu v tempu drum and bassu Let It Roll. Do tónů techna zabalí třetí stage nejdříve projekt Cube, který pak v sobotu v podobném žánrovém zaměření na techno a house vystřídá Roxy. Ze čtvrté stage bude pak oba dny znít grime, rap a hip hop v pod záštitou Smacka.

Návštěvníky čeká pravá hudební divočina a volnost za hranicemi stereotypu, obojí pod širým nebem i v halových prostorách. Tohle Praha ještě nezažila!

Kompletní informace najdete na webu nebo Facebookové události.