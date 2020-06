Novým hráčem na klávesy v Olympiku se stal Pavel Březina

Novým klávesistou ve skupině Olympic se stal skladatel, textař a producent Pavel Březina ze Zlína. Bývalý člen skupiny Argema nahradil Jiřího Valentu. Do konkurzu na uvolněné místo v populární kapele se hlásilo 70 muzikantů. Do závěrečné fáze konkurzu konané 30. května v přímém přenosu během živého vystoupení Víkend pro seniory 2 z nahrávacího studia Propast postoupili čtyři uchazeči. V neděli to řekl kapelník Olympiku Petr Janda.

"Ve výběru jsme byli naprosto jednoznační, v podstatě jiný návrh nepadl. Navíc Březina vyhrál i v anketě u fanoušků," uvedl Janda.

Březina má na svém kontě spolupráci s mnoha českými i zahraničními interprety. Několik let hrál se skupinou Argema, s níž natočil v roce 1993 album Poprvé. V letech 1999 až 2002 žil na ostrově Mallorka a byl členem rakouské kapely Michi ́s Party Band. Působil také v doprovodné kapele Michala Davida a hostoval v revivalové skupině The Backwards. Dále spolupracoval s Gabrielou Gunčíkovou, Stanislavem Hložkem, Věrou Špinarovou Markétou Poulíčkovou a dalšími.

Již s novým hráčem na klávesové nástroje se Olympic představí na koncertu v pražských Letňanech, podle aktuálních protipandemických opatření může být maximálně pro 500 návštěvníků.

Olympic oznámil svým fanouškům odchod klávesisty letos v březnu. S klávesistou a zpěvákem Valentou se skupina rozloučila po 34 letech jeho členství v kapele. "Výpověď Jiřího Valenty není pro nás nějakou novinou. Očekávali jsme ji už delší dobu. Jirka prostě není v pořádku a každým dnem se jeho stav zhoršoval. Vyhlašujeme konkurz na post klávesáka. Jakmile bude vybrán a bude situace kolem koronaviru uklidněna, natočíme nové album a vyrazíme již s novým klávesákem na tour," napsal Olympic na svých stránkách.

Sestavu Olympiku tvoří Janda, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975, a bubeník Martin Vajgl. Ten v roce 2013 nahradil zemřelého Milana Peroutku.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. V 80. letech Olympic zaznamenal velký úspěch s nahrávkami Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř.