Pardubice vzdají hold československému undergroundu

Město Pardubice uspořádá k 50. výročí okupace Československa třídenní akci Ďáblovi NE! Od čtvrtka do soboty připomene roli československého undergroundu. Organizátoři pozvali Jaroslava Hutku, Vladimíra Mertu nebo kapely The Plastic People of the Universe a Umělá hmota. Informovala o tom radnice v tiskové zprávě.

"Jako město jsme se chtěli podívat na toto výročí z nového úhlu. Hledali jsme něco pozitivního. Nešlo nám jen o to připravit hudební program s několika interprety, celá akce má kulturní a osvětový charakter," řekl vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas. Všechny akce jsou zdarma, dodal.

Název Ďáblovi NE! odkazuje na píseň Svatopluka Karáska Say No to the Devil, akci doplňuje motto Věnováno všem, co neohnuli záda. Program zahájí v Doli klubu koncert Jaroslava Hutky, Vladimíra Merty nebo Oskara Petra.

"Do naší části celé akce zařadili legendy z tohoto období. Vesměs se jedná o umělce, kteří opravdu záda neohnuli a byli za to dostatečně biti," řekl provozovatel Doli klubu Miloslav Musil.

V pátek se akce přesune do RC Ponorka, opět na vlnách undergroundu, kde vystoupí skupiny Umělá hmota, Oscar band, Echt! nebo Svědek a Hally Belly. Součástí akce je i výstava souboru fotografií Jiřího Štěpánka z období těsně po invazi 24. srpna nebo film o Umělé hmotě z cyklu Cáry starejch filmů od Františka Čuňase Stárka.

"Normalizace tvrdě zasahovala do života lidí z undergroundové komunity. Vzpomeňme třeba Chartu 77, která vznikla právě na protest proti soudnímu procesu s hudebníky The Plastic People of the Universe," řekl majitel klubu Lumír Sokol.

Sobotním centrem dění bude klub Žlutý pes, kam přijedou hudebníci Petr Langr, Tomáš J. Holý, Tobiáš Jirous, The Plastic People of the Universe, o úplný závěr akce se postará DJ Mescalero.

"Spojením těch asi nejautentičtějších představitelů oněch památných let, kterými The Plastic People of the Universe bezesporu jsou, s mladými, nekonformními autory, se snažíme najít kontinuitu mezi starými a novými časy," uvedl provozovatel klubu Miroslav Papež.