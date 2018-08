"Plastici" oslaví 50 let existence koncertem na Žižkově

Skupina The Plastic People of the Universe (PPU) v úterý oslaví 50 let své existence komorně laděným koncertem v Atriu na pražském Žižkově. Nejznámější představitelé československé undergroundové scény nabídnou téměř dvouhodinové vystoupení, při kterém zazní jejich známé písně, nově zaranžované starší skladby i několik novinek.

Podle manažera Jiřího Pichla je datum koncertu náhodnou shodou s připomínkou 50. výročí od vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území bývalého Československa.

PPU se představí v sestavě Josef Janíček (klávesy, zpěv), Vratislav Brabenec (saxofon, zpěv), Jaroslav Kvasnička (bicí, zpěv), Johnny Judl jr. (baskytara, zpěv) a David Babka (kytara, zpěv). V roli hostů si zahrají například Petr Placák, Josef Bobeš Rössler a Tomáš Schilla. Přímo na pódiu předá starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) kapelníkovi Janíčkovi čestné občanství Prahy 3.

PPU vznikli v roce 1968 a první koncert měli 2. února 1969. S nástupem normalizace byl v roce 1970 kapele odebrán profesionální status a vybavení. Státní šikana vyvrcholila zatčením všech členů skupiny v březnu 1976, což vzbudilo protesty mezinárodní kulturní veřejnosti. Při kampani na jejich obranu se zformovala pozdější Charta 77. Svá v zahraničí vydaná alba, která kolovala v kopiích mezi zastánci nezávislé kultury, mohli PPU ve své vlasti vydat až po roce 1989. Letošní rok kapela završí prosincovým koncertem v pražském Paláci Akropol.