Prago Union přichází s novým studiovým albem

Jsou tomu již tři roky od posledního (pátého) studiového alba Prago Union, tedy formace kolem pražského rýmujícího floutka jménem Kato. Album Smrt Žije zaznamenalo nadšené ohlasy, když jako vůbec první česká rapová deska vystoupalo až do čela žebříčku nejprodávanějších nahrávek a držela se tam celých pět týdnů.

Následovala nominace na cenu Apollo i žánrového Anděla, ale hlavně další dvě nominace v hlavních kategoriích, což se opět pro rapovou kapelu stalo na Andělech vůbec poprvé. Kapela od té doby objížděla Českou i Slovenskou republiku se svou koncertní šou, při které dozrála i její konečná sestava, ve které se všichni cítí doma.

Poté, co za rodinnými povinnostmi odešel Katův dlouholetý parťák DJ Maro, našel Kato oporu v rodákovi z Českých Budějovic jménem DJ Ramel a obsazení se ustálilo i v živé sekci, kterou teď tvoří Ondřej Hauser (basa), Oliver Lipenský (bicí), Tony Dlapa (kytara) a Jen Hovorka (klávesy).

Což zní jako ideální čas na album číslo šest a přesně k tomu se také schyluje. Kato byl od začátku roku zavřený v maringotce, kam přemístil své studio Strojovna a zužitkovával materiál nashromážděný od alba Smrt Žije.

Výsledkem je nová kolekce písní s názvem Perpetuum Promile, jejíž vydání je naplánováno na druhou polovinu října opět na vlastní značce Strojovna ve spolupráci s českým zastoupením Warner Music.

"Věřím, že se podařilo posunout naši hudbu zase někam dál, nebo alespoň jinam," směje se tuplovaný otec a čerstvý čtyřicátník Kato. "Myslím, že to stále smrdí Pragovinou, ale před tím neutečeme, ani kdybychom chtěli. Jsme to my o tři roky a spoustu mejdanů později."

To částečně vrhá světlo na název nového alba, jehož vnitřní příběh navazuje přesně tam, kde nás zanechalo Smrt Žije. Takže nezbývá, nežli se těšit, kam nás Kato a spol. zavedou tentokrát. Uslyšíme v říjnu 2019 na desce Perpetuum Promile.