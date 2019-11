Prague Summer Festival: Prahu čeká nová hudební akce

V Praze příští rok přibude nová velká hudební akce Prague Summer Festival. Její první ročník se uskuteční 1. až 14. června v prostorách A-parku Ledárny Braník. V rámci festivalu se odehrají jednodenní koncerty českých i zahraničních hvězd různých hudebních žánrů. Prvním ohlášeným jménem je britská metalcorová formace Bring Me The Horizon. Ve čtvrtek o tom za pořadatele informovala Anna Mašátová.

Skupina Bring Me The Horizon kombinující nejrůznější odvětví metalu se letos v červenci představila na festivalu Rock for People v Hradci Králové. V Praze hudebníci s anglického Sheffieldu zahráli před třemi lety.

"Prague Summer Festival přinese sérii koncertů pro všechny generace. Areál ledáren jsme si vyzkoušeli již při koncertu kapely SUM 41 a nadchl nás, proto jsme se ho rozhodli dále oživovat i ve spolupráci s dalšími promotéry. Jména vystupujících budou postupně přibývat," uvedl ředitel Prague Summer Festivalu Michal Thomes.

V současné době se v metropoli konají dvě velké venkovní akce populární hudby. V ulicích Prahy se příští rok v termínu 5. a 6. června opět uskuteční multižánrový festival United Islands of Prague. 5. ročník festivalu Metronome Prague pak 19. a 20. června zavítá na pražské Výstaviště. V minulosti se na různých místech v Praze konal festival Aerodrome, naposledy v roce 2017 v Letňanech, kde program vyvrcholil vystoupením kalifornské formace Linkin Park. Poté se akce přestěhovala na letiště v Panenském Týnci na Lounsku.