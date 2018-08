Přerovská galerie připomene Academic Jazz Band

Galerie města Přerova otevře v pátek výstavu věnovanou 60. výročí existence nejstaršího současného hudebního tělesa na přerovské muzikální scéně, Academic Jazz Bandu. Velká retrospektivní výstava mapující v dosud nejpodrobnější formě historii této skupiny zároveň zahájí letošní přerovské svatovavřinecké hody. Expozice s názvem AJB 60 bude největší rekapitulací historie kapely od jejího vzniku v roce 1958 až po současnost, informovala vedoucí galerie Lada Galová.

"Prostřednictvím panelů, kopírujících každý jeden rok existence bandu, seznámíme veřejnost s historií kapely, jmény členů, kteří se v ní během let vystřídali, dochovanými fotografiemi z koncertů i zkoušek, dobovými plakáty, přehledem diskografie či kapelní korespondencí," uvedla Galová, která je zároveň kurátorkou výstavy.

Na výstavě podle ní nebudou chybět například ani humorné historky ze zájezdů, vystoupení či tisíce zkouškových hodin. "Ve spolupráci se zakládajícími členy a nestorem kapely panem Otakarem Smejkalem už dva měsíce pečlivě shromažďujeme podkladové materiály tak, abychom vytvořili opravdu celistvou a důstojnou procházku po jednotlivých ročnících éry Academicu," uvedla Galová. Součástí výstavy bude i promítání krátkého dokumentu, jenž byl pořízen k 50. výročí existence kapely.

Kořeny kapely Academic Jazz Bandu sahají do roku 1958, kdy několik studentů 11. třídy přerovského gymnázia založilo dixielandový orchestr. Od roku 1966 kapela s novým názvem Academic Jazz Band měnila své personální i nástrojové obsazení a věnovala se v různých obdobích široké škále stylů a jazzových žánrů od dixielandu až po velkokapelový swing. Obsazení orchestru v dnešní podobě je z poloviny 80. let, kdy se kapela zaměřila na období takzvaného raného swingu. Kapela vystupuje i na festivalech ve Francii, Španělsku, Německu, Rakousku či Nizozemsku. Těleso se jako jediné v republice věnuje výlučně revival stylu raného swingu, hrají v něm amatérští hudebníci. Výstava věnovaná Academic Jazz Bandu bude otevřena do konce září.