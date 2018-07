Přesně před rokem se oběsil frontman kapely Linkin Park

"Komu sejde na tom, jestli jedno další světlo vyhasne? No, mě ano," zpívá den po smrti Chrise Cornella, ikonického člena kapely Soundgarden, zpěvák Chester Bennington v písni One More Light, kterou kamarádovi z branže věnoval. Patrně nikdo tehdy netušil, že si frontman legendární skupiny Linkin Park vezme život úplně stejně jako jeho přítel, jen o dva měsíce později.

Sebevraždu oběšením spáchal Chester ve svých jedenačtyřiceti letech, v den nedožitých 53. narozenin Chrise Cornella. Mrtvé tělo v domě v Los Angeles našla jeho uklízečka, což později potvrdil spoluhráč z Linkin Park, Mike Shinoda. "Jsem v šoku a mám zlomené srdce," uvedl. Nebyl sám, koho smutná zpráva zdrtila. Fanoušci se informaci zprvu zdráhali uvěřit. Ve stejný den vyšel kapele nový videoklip a Linkin Park čekalo turné, které záhy zrušili. Po zpěvákovi zůstalo šest dětí a manželka. Jaký byl důvod neočekávaného skonu talentovaného muzikanta?



Paralela se smrtí Cornella se nabízí. Oba hudebníci si byli blízcí. Prošli si drogovou závislostí, bojovali s alkoholem a trpěli depresemi. Kromě předčasné smrti několika dalších přátel byla Cornellova smrt pro Chestera devastující. Rovněž si nesl životem trauma sexuálního obtěžování, kterého se na něm v dětství dopouštěl vlastní otec. Útěchu a smysl života však nacházel frontman Linkin Park v hudbě. Typicky procítěný, drásavý hlas coby symbol přelomu milénia ale před rokem umlkl - a příznivci jej mohou slyšet už jen v tvorbě, kterou po sobě zanechal.