Pro velký zájem se koncert kapely New Order přesouvá do Fora Karlín

New Order, jejichž koncert byl naplánován do pražské Lucerny na 3. října, se pro velký zájem přesouvá do haly Forum Karlín. Datum konání a již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej pokračuje v síti Ticketmaster a GoOut.

"My jsme kapele Forum Karlín nabízeli už při našich prvních námluvách," říká pořadatelka Milena Palečková z agentury 10:15 Entertainment. "Lucerna byl jejich výběr, ten prostor je prostě uhranul. Ukázalo se ale, že zájem opravdu převyšuje kapacitu tohoto sálu, a tak jsme se minulý týden domluvili na přesun do prostornějšího Fora Karlín. Kapela nakonec souhlasila i z toho důvodu, že tento prostor nabízí větší možnost využít veškeré jejich techniky, kterou mají na evropské turné přichystánu.

Vstupenky zakoupené do původního místa konání zůstávají v platnosti. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsme se rozhodli využít druhé podlaží jako VIP prostor na sezení," doplnila Palečková.

Jako předkapela vystoupí již avizovaní Stolen. Pocházejí z čínského města Čcheng-tu a jejich tvorba v sobě mísí post-punk, elektroniku, techno, rock, a to vše s nádechem orientální hudby.

New Order, britská postpunková formace, vznikla na základech původních Joy Division poté, co její frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu. Zbývající trio Bernard Sumner (kytara), Peter Hook (basa) a Stephen Morris (bicí) ještě tentýž rok založili New Order se Sumnerem jako zpěvákem a novou posilou klávesistkou a kytaristkou Gillian Gilbertovou. Jejich debutové album Movement (1981) se neslo ještě ve stínu Joy Division, ale již na druhém albu z roku 1983 Power, Corruption & Lies představili svůj hudební mix post punku, elektroniky a taneční hudby a potvrdili tím svou jedinečnost. V osmdesátých letech byli New Order na vrcholu své popularity a v tomto období vydali další alba jako Low-Life (1985), Brotherhood (1986) Substance (1987) a Technique (1989). V mezidobí došlo v kapele k několika pauzám, kdy se členové věnovali vlastním projektům, poté ale natočili další společná alba jako Republic (1993), Get Ready (2001) a Waiting for the Sirens' Call (2005).

V roce 2007 kapelu opustil Peter Hook. Od roku 2011 hrají v sestavě Bernard Sumner (kytara, zpěv), Phil Cunningham (keyboard, programming), Gillian Gilbert (keyboard, kytara), Tom Chapman (basa), Stephen Morris (bicí), ve které vydali jejich desáté studiové album Music Complete (2015).