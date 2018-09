Prokop odehraje 21. prosince v Praze svůj pátý vánoční koncert.

Tradiční vánoční koncert odehraje Michal Prokop s kapelou Framus Five 21. prosince stejně jako loni v pražském Foru Karlín. Na již pátém vánočním koncertu představí zpěvák, skladatel a moderátor fanouškům průřez svojí tvorbou. Na pódiu uvede také několik hostů, jejichž jména zveřejní v následujících týdnech. Za pořadatele o tom informovala Zuzana Kantorová.

Loňský koncert Prokopa na stejném místě se nesl v duchu oslavy 50. výročí založení zpěvákovy kapely Framus Five. Podobná bude i letošní akce, neboť v roce 2018 oslavili sedmdesátku dva muzikanti, kteří jsou Prokopovi blízcí řadu let - Luboš Andršt a Jan Hrubý.

Kytarista Andršt tvoří základ kapely již od 60. let a zúčastnil se také nahrávání slavného alba Město ER. Mezi sedmdesátníky letos vstoupil také houslista Hrubý, jež se podílel na nahrávání a následném úspěchu alba Kolej Yesterday. Dodnes jsou oba součástí Framus Five a s Michal Prokopem zároveň tvoří komorní akustické trio.

Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházel ze značného vlivu amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER však již naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech poté zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem. Čtveřice svojí tvorbou dokázala podle hudebních publicistů českému publiku nabídnout originální podobu rockového písničkářství.

Před dvěma lety, 13. srpna v den svých narozenin, Prokop společně s obnovenou kapelou Framus Five a Karlovarským symfonickým orchestrem odehrál poprvé naživo album Město ER. Stalo se tak v rámci festivalu Krásný ztráty Live 70, který se uskutečnil v Amfiteátru v Lokti nad Ohří. Dosud poslední studiové album Sto roků na cestě nahrál Prokop se svou kapelou Framus Five před šesti lety.