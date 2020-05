Queen děkuje zdravotníkům v první linii poupraveným slavným songem

Britská rocková kapela Queen chce pomoci v boji s koronavirem benefiční nahrávkou. Nazpívala svůj hit We Are the Champions (Jsme šampióni) s upraveným textem jako poděkování zdravotníkům v první linii. Výtěžek poputuje do nadace Světové zdravotnické organizace (WHO) pro potírání nemoci covid-19. Také dvě popové hvězdy posledních let, Ariana Grandeová a Justin Bieber, nazpívají duet s cílem podpořit vzdělání dětí zdravotníků a záchranářů.

Píseň s názvem You Are the Champions (Jste šampióni) nahráli kytarista Brian May, bubeník a textař Roger Taylor a americký zpěvák Adam Lambert, který se skupinou jezdí posledních deset let na turné, každý u sebe doma na mobilní telefon. Jednotlivé části pak spojili. Na videu k písni nechybějí záběry z britských nemocnic. Text celého songu zůstal kromě slov we (my) a you (vy) stejný, tak jak ho před více než 40 lety napsal zpěvák a skladatel Freddie Mercury.

Projekt ležel na srdci především 70letému Taylorovi, jehož dcera je lékařka a pracuje v Londýně. "Jako otci dcery na frontě je mi jasné, jak životně důležitá je práce, kterou (zdravotníci) denně vykonávají, aby zachránili naši společnost," řekl Taylor serveru BBC. "Vážíme si jich, jsou to opravdu naši hrdinové," dodal.

Kytarista May BBC pak řekl, že se cítí "naštvaný a smutný", když se od lékařského personálu očekává, že bude riskovat vlastní život, aniž má k dispozici dostatečné ochranné prostředky. Britský zdravotnický systém (NHS) je po léta ve špatném stavu, uvedl hudebník v podcastu televize Sky News. "A to je cena, kterou za to teď musíme platit," dodal.

Kapela měla na letošní léto naplánované s Adamem Lambertem turné po Evropě. Lístky si na něj koupilo na 400 tisíc lidí. Koncertní šňůra ale byla kvůli současné situaci přeložena na příští rok.

Šestadvacetiletá americká zpěvačka Ariana Grandeová a její stejně starý kanadský kolega Justin Bieber na instagramu, kde je dohromady sleduje 316 milionů lidí, oznámili, že 8. května vydají duet nazvaný Stuck With U (Uvázl/-a jsem s tebou). Tito dva zpěváci, kteří patří k nejvýraznějším tvářím současné popové scény ve Spojených státech, spolu ještě žádnou píseň nenazpívali, napsala agentura Reuters.