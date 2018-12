Řada hudebníků vydává zpěvníky a další literární počiny

Zástupci tuzemské populární hudby na sebe upozorňují nejen písněmi, ale také literárními a výtvarnými počiny. Vycházejí zpěvníky i biografické knihy. V těchto dnech se objevily zpěvníky skupin Zrní a Mig 21, rapper Marpo vydal biografickou knihu Otakar III, v polovině listopadu na koncertu v O2 areně byla poprvé v prodeji kniha Škwor/1998 - 2018.

"Jedním z důvodů vzniku zpěvníku jsou fanoušci, kteří už se několikrát ozvali, že by bylo dobré mít naše písničky ve zpěvníku, aby si je mohli zahrát třeba u ohně. Druhým důvodem je naše vlastní zapomnětlivost. Těch písniček už je tolik, že když se chceme vrátit k nějaké nezařazené do playlistu, tak už nevíme. Proto je praktické mít to někde zapsané," řekl zpěvák a textař skupiny Zrní Jan Unger.

Zpěvník s názvem Já, Zrní vznikl díky finanční podpoře veřejnosti na crowdfundingovém portálu Hithit. Kapela s jeho pomocí vybrala přes 300 tisíc korun, dvakrát více, než žádala. Noty a akordy dal dohromady kytarista Jan Juklík a 30 písní doprovodila ilustracemi jeho žena Marie. Samostatné listy s vybranými skladbami ze všech alb Zrní bude možné postupně doplňovat o další.

Děkujeme!! máme skvělý fanoušky! a z toho velkou radost. že to s náma žijete, pomáháte nám tvořit nový věci, přejete nám. to neni uplně obvyklý!

no a taky že se vám líbí zpěvník!

Až do 21. prosince bude v pražské galerii Buben přístupná expozice Zpěvník výtvarníků Matěje Poláka a Kryštofa Škarky, která přibližuje vznik zpěvníku skupiny Mig 21. Autoři jeho grafické podoby připravili souhrn materiálů, které by divákovi měly přiblížit co vše obnáší tvůrčí proces vzniku knihy. Kromě skic, nátisků a materiálových zkoušek přichystali také některé ilustrace jako volné kusy k rozebrání. Polák pro kapelu Mig 21 pracuje už několik let. Stará se nejen o tvorbu materiálů pro turné, ale třeba i o design scén či projekcí.

V listopadu vyšla biografická kniha Otakar III. třiatřicetiletého rappera Otakara Petřiny vystupujícího pod jménem Marpo. "Za těch 33 let se mi stalo hrozně moc věcí, poslední tři roky byly obzvlášť jako horská dráha. Přišlo mi dobrý to zaznamenat?" vysvětluje Marpo, který v září příštího roku chystá v pražských Letňanech koncert pro 25 tisíc lidí. Autorem biografie je fotograf Tomáš Beran. Téměř dva roky byl Marpovi v patách, fotil klíčové okamžiky a zaznamenával jeho životní příběh včetně nešťastných událostí - od smrti otce, přes vyhazov z kapely Chinaski až po rozpad manželství.

Na koncertu 16. listopadu v pražské O2 aréně skupina Škwor v rámci oslav 20 let své existence poprvé představil knihu Škwor/1998 - 2018. Ta nabízí více než 300 fotografií, většinu dosud dříve nepublikovaných. Kromě fotek v knize čtenáři naleznou vzpomínky hudebních publicistů a lidí z okolí Škwor, jejichž prostřednictvím kapela přibližuje vtipnou formou atmosféru etap své historie, od prvopočátků existence po současnost. Zajímavým bonusem je podrobně zpracovaný zpěvník největších hitů.

V minulosti vydala na popud svých fanoušků zpěvník například také skupina Jelen, protože často dostávala dotazy na texty či akordy. Kniha s názvem Zpěvník: Písně, akordy, fotky a příběh kapely nabízí i zákulisní informace a fotografie.