FOTO: Rolling Stones zahájili koncert skladbou Street Fighting Man

V areálu v pražských Letňanech koncertovali Rolling Stones. Legendární kapela ho za jásotu tisíců fanoušků zahájila písní Street Fighting Man, která je považována za jednu z jejich nejvíce politicky angažovaných skladeb. Zpěvák Mick Jagger se ve skladbě z alba Beggars Banquet z roku 1968 údajně nechal inspirovat pouličními demonstracemi přerůstajícími v násilí v Londýně a Paříži.

Playlist koncertu sliboval největší hity Rolling Stones napříč jejich dlouholetou kariérou. Měly by zaznít mimo jiné světoznámé písně It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Poslední album Blue & Lonesome z roku 2016 patrně zastoupí skladba Ride 'Em on Down.

Hudební show po 18.00 zahájili švýcarští rockeři Gotthard, druhou předkapelou byl Pražský výběr. V hledišti byly desítky tisíc lidí, organizátoři očekávali návštěvu přibližně 60 tisíc fanoušků. Přesný počet bude znám po koncertu.

Zatím nejvíce lidí do Letňan dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, bylo to 60 tisíc fanoušků. Rolling Stones drží návštěvnický rekord koncertu v ČR, když 5. srpna 1995 přišlo na jejich vystoupení na bývalý spartakiádní stadion na Strahově 130 tisíc lidí.

Rolling Stones vydali tři desítky studiových desek. Jejich první album vyšlo v roce 1964, poslední z předloňského roku nese název Blue & Lonesome. Ve stejném roce zahráli pro půl milionu fanoušků v kubánské metropoli Havaně.