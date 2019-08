Rus Petrenko se poprvé představil v čele Berlínských filharmoniků

Původní zpráva Spolupráce s StB, vyznamenání od Putina a fotka s Okamurou. To jsou důvody, proč písničkář Tomáš Klus v týdnu prohlásil, že už asi nepůjde na kávu s Jaromírem... více Diskuse (27)

Postpunková formace

Pro velký zájem se koncert kapely New Order přesouvá do Fora Karlín

New Order, jejichž koncert byl naplánován do pražské Lucerny na 3. října, se pro velký zájem přesouvá do haly Forum Karlín. Datum konání a již zakoupené... více