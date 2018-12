Sarah Brightmanová vystoupí v Tipsport areně. Představí nové album

Britská sopranistka Sarah Brightmanová, jejíž repertoár stírá hranice mezi klasickou hudbou, muzikálem a popem, vystoupí příští rok 8. listopadu v pražské Tipsport areně. Svým příznivcům představí nové album Hymn. Koncert bude součástí turné Hymn: Sarah Brightman In Concert, které zpěvačka zahájila 24. listopadu v Jižní Americe. Během následujících měsíců nabídne 125 vystoupení na pěti kontinentech. Za pořadatele o tom informovala Kateřina Dědková.

"Hymn je stylově velmi pestré album. Vše, co jsem kdy nazpívala, bylo silně emotivně zabarvené. Tentokrát jsem chtěla natočit desku, která bude znít povzbudivě, a myslím, že se to povedlo. Že Hymn vzbuzuje radost, vyvolává pocit naděje a bezpečí," uvedla Brightmanová k nahrávce, která ihned po vydání obsadila první místo žebříčku Billboard v kategorii klasických a klasických crossoverových alb.

Desku Hymn opět produkoval Frank Peterson. Přináší skladby moderních skladatelů, mezi které patří například Eric Whitacre nebo německý dýdžej Paul Kalkbrenner. Nahrávku uzavírá nová verze úspěšného duetu Brightmanové s Andreou Bocellim Time To Say Goodbye.

Poprvé se Brightmanová objevila na jevišti už ve svých 11 letech. Její skutečná profesionální dráha začala v roce 1981 ve světové premiéře muzikálu Cats skladatele Andrewa Lloyda Webbera, který se později stal jejím manželem. Jejich spolupráce trvala do roku 1990. Brightmanová byla údajně pro Webera inspirací pro napsání úspěšného muzikálu Fantom opery a zářila dlouhé roky v titulní roli Christiny Daaé při uvádění muzikálu v Londýně i na Broadwayi.

Do pondělí se prodalo na 30 milionů kusů desek s jejím hlasem. Je jedinou zpěvačkou, jejíž nahrávky vedly v žebříčku Billboard jak klasickou, tak taneční hitparádu současně. Získala více než 180 zlatých a platinových ocenění. Zpívala hlavní skladbu na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Pekingu v roce 2008 i na závěr olympijských her v roce 1992 v Barceloně. V ČR ji fanoušci měli možnost vidět už několikrát. Naposledy před rokem, kdy zazpívala v Tipsport areně na pražském Výstavišti. Spolu se souborem Gregorian byla součástí Královského vánočního koncertu (Royal Christmas Gala).