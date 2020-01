Simon a Garfunkel. Své poslední společné album vydali před 50 lety

Jejich písně s krásně se doplňujícími vokály a básnickými texty jim zajišťuje publikum už po několik generací. Přitom američtí písničkáři Paul Simon a Art Garfunkel spolu vystupovali jen několik let. Duo Simon & Garfunkel vydalo pět společných studiových alb a poté se rozpadlo a každý z nich se vydal na úspěšnou sólovou dráhu. Před 50 lety, 26. ledna 1970, vydala dvojice své poslední, ale podle většiny posluchačů i kritiků nejlepší album Bridge over Troubled Water (Most přes rozbouřené vody).

Album je označováno za přelomové a jako jedno z nejlepších v rockové historii. Získalo několik cen Grammy, dobylo hitparády v řadě zemí a po celém světě se ho prodalo na 25 milionů kusů. Obsahuje hity jako Bridge over Troubled Water, Cecilia nebo Boxer. V asi nejprestižnějším žebříčku hudebního magazínu Rolling Stone 500 nejlepších alb historie populární hudby se umístilo na 53. místě. O to více byly miliony fanoušků rozčarovány, když se slavné duo po vydání alba rozpadlo.

Simon i Garfunkel, kterým je dnes 78 let, vyrůstali v newyorské čtvrti Forest Hills, chodili do stejné školy a oba jsou židovského původu. Seznámili se v roce 1953, o čtyři roky později si založili duo Tom and Jerry a okusili první úspěch s malým hitem Hey Schoolgirl. Poté se jejich cesty na čas rozešly, věnovali se studiím a sólovým kariérám, a v roce 1964 vydali své první společné album Wednesday Morning, 3 A.M., které přineslo dobový folk s jednou kytarou. Druhé Sounds Of Silence (1966) přijalo tehdy ještě do jisté míry avantgardní folkrockový zvuk a vyneslo dvojici do čela této scény.

Jejich písničky Mrs. Robinson a Sounds of Silence, která vyšlo již na první desce, vyprovodily ke slávě trpkou komedii Absolvent s Dustinem Hoffmanem o vzpouře studenta Bena proti hodnotovému žebříčku jeho rodičů. Z filmu se stal generační snímek konce 60. let.

Na třetí desce Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (1966) zněly orchestrální instrumentace a řádka dalších písňových perel Simona se Scarborough Fair/Canticle v čele. I přes vrstevnatá studiová aranžmá však koncerty dvojice zůstávaly v komorním zvuku jak v čase jejich hraní po kavárnách Greenwich Village.

V té době již pomalu chystali své dva mistrovské kusy. Alba Bookends (1968) a Bridge over Troubled Water (1970) se umístila na prvních příčkách amerických i britských žebříčků a přinesla řadu silných momentů jak v obrazných textech, tak v typické dvojhlasé interpretaci a aranžmá, které zahrnovalo prvky všech předchozích tvůrčích etap dvojice - folkové, rockové i mainstreamové.

Dvojici se i přes úspěchy vyhýbaly skandály všeho druhu typické pro generaci 60. let, stejně jako extravagance v image. A přesto Simona a Garfunkela poslouchali v době jejich největší slávy snad všichni. Nebyli proti mysli ani hippies, na jejichž festivalu v Monterey (1967) úspěšně účinkovali.

Spekulace o rozpadu

Bridge Over Troubled Water vydala společnost Columbia Records, má necelých 37 minut a obsahuje 11 písní. Kromě nejslavnějších hitů jako jsou Bridge over Troubled Water, Cecilia nebo Boxer zaujala i přepracovaná peruánská píseň El Cóndor Pasa (If I Could) nebo orchestrální Keep the Customer Satisfied. Kvůli nahrávání desky dokonce odmítli účast na slavném festivalu Woodstock, který se konal v srpnu 1969.

Počáteční kritiky však nenapovídaly tomu, že právě vyšlo jedno z nejlepších a nejoriginálnějších alb v historii. Anglický novinář Richard Williams například v Melody Makeru napsal, že deska obsahuje pár "nudných okamžiků", které ale "stojí za to vydržet, aby se posluchač dostal k hudebním klenotům, které je obklopují".

O důvodech rozpadu dvojice se dodnes vedou spekulace. Podle jedné z teorií ve dvojici panovalo tvůrčí napětí, protože Garfunkel se cítil být zastíněn autorským talentem Simona, který psal většinu písní. Nejvíce se údajně rozcházeli v podobně a zvuku asi nejslavnější písně Bridge over Troubled Water.

Po rozchodu si Garfunkel splnil svůj dávný sen a objevil se jako herec ve filmech Hlava 22 (1970) nebo Tělesné vztahy (1971), kde si zahrál s Jackem Nicholsonem. Oba také pokračovali ve svých sólových drahách a i po rozpadu se ještě několikrát sešli na pódiu, třeba na památném koncertu v newyorském Central Parku v roce 1981, který vidělo půl milionu lidí. V České republice vystoupili oba sólově, Garfunkel v letech 1997 a 1998, Simon v letech 1991 a 2016.